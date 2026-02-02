Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Anonymous , με σημερινό τους βίντεο, προειδοποιούν ότι θα αποκαλύψουν όλα τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ – ηθοποιούς, τραγουδιστές και influencers – που είχαν σχέση με το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν

Σε ένα από τα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Έπσταϊν δίνει συνέντευξη στον Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία

Περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν - με 180.000 φωτογραφίες και τουλάχιστον 2.000 βίντεο - δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σοκάροντας για ακόμα μία φορά την παγκόσμια κοινή γνώμη με την δράση του κυκλώματος παιδεραστίας που είχε στήσει ο καταδικασμένος χρηματιστής.

Οι Anonymous, με σημερινό τους βίντεο, προειδοποιούν ότι θα αποκαλύψουν όλα τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ – ηθοποιούς, τραγουδιστές και influencers – που είχαν σχέση με το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα πρώτα ονόματα: Κέβιν Σπέισι, Ναόμι Κάμπελ, Κρις Τάκερ.

«Τέρμα τα κουκουλώματα! Περιμένετέ μας!» αναφέρουν στην ανάρτησή τους.

🚨⚡️BREAKING: Anonymous launches #OpBlackLedger to expose Hollywood elites' ties to Epstein's sex trafficking ring!



Flight logs, docs reveal names like Spacey, Campbell—more to come. No more cover-ups! Expect us!#Anonymous pic.twitter.com/kTtdaXxzBz — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) February 1, 2026

Τα ονόματα επιχειρηματιών, πολιτικών, γαλαζοαιματων και ισχυρών ανδρών της τεχνολογίας αναφέρονται στα εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Ενδεικτικα, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και στη συνέχεια να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε emails που φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013, στο οποίο περιέγραφε την ρήξη στις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο: «Με ικετεύετε να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα σας, το αίτημά σας να σας προμηθεύσω αντιβιοτικά που μπορείτε να δώσετε κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σας» αναφέρε το έγγραφο.

Αλληλογραφία του Έπσταϊν με τον Ίλον Μασκ

Σε ένα email γίνεται αναφορά σε προγραμματισμένο γεύμα μεταξύ των δύο ανδρών και σε συζητήσεις το 2013 με αντικείμενο την Tesla.

Παράλληλα, ανταλλαγή μηνυμάτων στα τέλη του ίδιου έτους δείχνει ότι ο Μασκ ρωτούσε για πιθανή επίσκεψη σε ένα από τα ιδιωτικά νησιά του Έπσταϊν, με τον χρηματιστή να απαντά ότι «υπάρχει πάντα χώρος» και να του προτείνει συγκεκριμένες ημερομηνίες, στις αρχές Ιανουαρίου.

Φιλικές σχέσεις ακόμα και με τον Δαλάι Λάμα

Στα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, το όνομα του Δαλάι Λάμα αναφέρεται 169 φορές στα αρχεία του Έπσταϊν. Σε email γίνονται ακόμα και αναφορές σε προσωπικές συναντήσεις με τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δύο άνδρες είχαν φιλικές σχέσεις.

‼️The name of the Dalai Lama is mentioned 169 times in the Epstein files



Including — in the context of personal meetings.



It turns out that the spiritual leader of Tibetan Buddhism followers may also have met with Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/Ne3rW4xmxx — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

«Είμαι σεξουαλικό αρπακτικό πρώτης κατηγορίας»

Σε ένα από τα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Έπσταϊν δίνει συνέντευξη στον Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία.

Ο Μπάνον τον ρωτά αν «είναι ο ίδιος ο Διάβολος» και ο καταδικασμένος παιδεραστής απαντάει «όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη». Ο Μπάνον επιμένει λέγοντας «έχεις όλα τα χαρακτηριστικά» και ο Έπσταϊν λέει: «Όχι, ο διάβολος με τρομάζει».

«Τι είσαι, σεξουαλικό αρπακτικό κατηγορίας τρία;», ρωτά ο άνδρας με τον Έπσταϊν να απαντά: «κατηγορίας ένα. Είμαι ο χαμηλότερος».

Στη συνέχεια ο Μπάνον ρωτά τον Έπσταϊν αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα» για να πάρει την απάντηση «όχι δεν είναι, επειδή τα κέρδισα». Όταν, σύμφωνα με τη DailyMail, του επισημάνθηκε ότι ο πλούτος του προήλθε από το να «συμβουλεύει τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν κακά πράγματα», ο Επστάιν απάντησε ότι «η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα».

Δεν είναι σαφές πότε και πού γυρίστηκε η συνέντευξη, ποιος τράβηξε το βίντεο ή γιατί ο Μπάνον μιλούσε στον Επστάιν.

