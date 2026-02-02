Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Περού, Αουγκούστο Μπλάκερ Μίλερ, ο οποίος είχε συλληφθεί στη Βραζιλία τον Δεκέμβριο, πέθανε σε νοσοκομείο φυλακής στο Ρίο ντε Ζανέιρο στα τέλη του περασμένου μήνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κρατική υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ο 80χρονος Μίλερ απεβίωσε στις 23 Ιανουαρίου στο σωφρονιστικό νοσοκομείο Χάμιλτον Αγοστίνιο, στο συγκρότημα φυλακών Γκερισίνο, έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Μίλερ, που είχε διατελέσει υπουργός κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Αλμπέρτο Φουχιμόρι τη δεκαετία του 1990, βρισκόταν σε φυγή αφού δικαστήριο της Αλβανίας τον είχε καταδικάσει σε υπόθεση απάτης και καταζητούνταν από την Ιντερπόλ, όταν συνελήφθη από την ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας τον Δεκέμβριο.

