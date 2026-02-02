Είχε μυστικό γιο ο Έπσταϊν; - Τα συγχαρητήρια της Φέργκιουσον που άναψαν φωτιές

Νέα ερωτήματα γύρω από την προσωπική ζωή του Τζέφρι Έπσταϊν προκαλούν πρόσφατα δημοσιευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), τα οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο καταδικασμένος παιδόφιλος χρηματοδότης να είχε αποκτήσει παιδί – κάτι που ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ποτέ εν ζωή.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκισσα του Γιορκ, του έστειλε email τον Σεπτέμβριο του 2011, λίγο μετά την αποφυλάκισή του, στο οποίο του εξέφραζε «αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια» για τη γέννηση ενός αγοριού.

Στο μήνυμα, με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2011, η Φέργκιουσον έγραφε: «Δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στο BBM, αλλά άκουσα από τον Ντουκ ότι απέκτησες ένα αγοράκι». Το email υπογράφεται «Sarah x» και περιλαμβάνει παράπονα για τη διακοπή της επικοινωνίας τους, παρά τη διάθεσή της να διατηρήσει επαφή.

Η αναφορά αυτή θεωρείται η πρώτη έμμεση ένδειξη πιθανής ύπαρξης παιδιού του Έπσταϊν, ο οποίος επισήμως δεν είχε αναγνωρίσει ποτέ απογόνους. Αν το παιδί αυτό υπάρχει, σήμερα θα είναι περίπου 14 ετών.

Ο Έπσταϊν, αν και διατηρούσε σχέσεις με εκατοντάδες γυναίκες, παρέμενε άγαμος και χωρίς γνωστό κληρονόμο. Λίγο πριν από τον θάνατό του το 2019, σε φυλακή της Νέας Υόρκης, είχε τροποποιήσει τη διαθήκη του, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του – ακίνητα και το ιδιωτικό του νησί – στην τότε φίλη του, Karyna Shuliak.

Μετά τον θάνατό του, περισσότεροι από 100 άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να είναι παιδιά του. Το 2020, η εταιρεία γενεαλογικών εξετάσεων DNA, Morse Genealogical Services, δημιούργησε τον ιστότοπο epsteinheirs.com, αναφέροντας ότι 130 άτομα επικοινώνησαν μαζί της, αν και σημαντικός αριθμός αιτήσεων απορρίφθηκε ως αναξιόπιστος.

🔴 Jeffrey Epstein had a secret child, according to an email sent to him by Sarah Ferguson.



Read the full story here ⬇️https://t.co/x529VGomFY pic.twitter.com/dZLB7KdgHt — The Telegraph (@Telegraph) February 2, 2026

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Harvey Morse, είχε δηλώσει τότε: «Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε τόσες σεξουαλικές σχέσεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε είναι λογικά πιθανό να έχει αποκτήσει παιδί, ίσως ακόμη και εγγόνια».

Την ίδια στιγμή, νέα βίντεο και εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ρίχνουν φως στη σκοτεινή προσωπικότητα του Έπσταϊν. Σε συνέντευξη που φέρεται να έχει πραγματοποιηθεί από τον Steve Bannon, πρώην σύμβουλο του Τραμπ, ο Έπσταϊν δηλώνει ότι ανήκει στην «κατηγορία 1» των σεξουαλικών αρπακτικών, ενώ αρνείται ότι τα χρήματα που απέκτησε στη διάρκεια της ζωής του ήταν προϊόν παράνομων ή ανήθικων πρακτικών. Ο ίδιος ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, σε θάνατο που επισήμως χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία, αν και συγγενείς και υποστηρικτές του επιμένουν ότι δολοφονήθηκε για να σιωπήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.