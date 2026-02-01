Υπόθεση Έπστιν: Ο Άντριου ξανά στο μικροσκόπιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Νέες φωτογραφίες και κατηγορίες κατά του Άντριου Μάουντμπαντεν αποκαλύφθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σχετιζόμενες με την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Μάουντμπαντεν να αισθάνεται «άνετα» στο σπίτι του Έπστιν, προκαλώντας έντονη δημοσιογραφική κάλυψη στη Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζητά την κατάθεση του Άντριου Μάουντμπαντεν σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις.

Νέες κατηγορίες από μία ακόμη γυναίκα και νέες φωτογραφίες που τον δείχνουν να αισθάνεται «άνετα» στο σπίτι του Τζέφρι Έπστιν. Κατάθεση ζητά ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Τα βρετανικά πρωτοσέλιδα της Κυριακής δεν αφήνουν ελαφρυντικά περιθώρια για τον Άντριου Μάουντμπαντεν, Ουίνδσορ. Η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε, με εκείνον να βρίσκεται πάνω από μια νεαρή κοπέλα, η οποία είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα και να κοιτά την κάμερα, φιγουράρει σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες.

Είναι μία ακόμα, από τις πολλές, που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις την Παρασκευή, μαζί με έγγραφα τριών εκατομμυρίων σελίδων της υπόθεσης Έπστιν.Και άλλη γυναίκα θύμα του ΆντριουΤην ίδια ώρα, μια δεύτερη γυναίκα, με πρώτη τη Βιρτζίνια Τζούφρεϊ, ισχυρίζεται ότι ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από εντολή του Τζέφρι Έπστιν, ώστε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου. Τις κατηγορίες έκανε γνωστές ο δικηγόρος της, Μπραντ Έντουαρντς, ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερες από 200 γυναίκες που βρέθηκαν στο δίκτυο του Έπστιν παγκοσμίως.Σύμφωνα με όσα εικάζονται, η συνάντηση έλαβε χώρα στην τότε κατοικία του τέως Πρίγκιπα, Royal Lodge, το 2010. Η γυναίκα δεν είναι Βρετανίδα και ήταν τότε μόλις στην ηλικία των 20, ενώ ο Άντριου ήταν 50 ετών.Μάλιστα, φέρεται να είχε προηγηθεί και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί χωρίς την αποκάλυψη της ταυτότητας της γυναίκας, σύμφωνα με το BBC. Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που επιζήσασα του Έπστιν ισχυρίζεται ότι σεξουαλική δραστηριότητα έλαβε χώρα σε βασιλική κατοικία.Πάντως, ο Άντριου Μάουντμπαντεν, Ουίνδσορ, του οποίου αφαιρέθηκαν όλοι οι βασιλικοί τίτλοι μόλις τον Οκτώβριο, μετά και τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζούφρεϊ, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ το Σάββατο παρουσιάστηκε να κάνει ιππασία, ιδιαίτερα ευδιάθετος.Ο Στάρμερ ζητά την κατάθεση του πρώην ΠρίγκιπαΗ σχέση Έπστιν και πρώην Πρίγκιπα Άντριου απασχολεί κάθε βρετανική πτυχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, από το Πεκίνο, θέλησε να ζητήσει από τον Άντριου Μάουντμπαντεν, Ουίνδσορ να καταθέσει στις αμερικανικές αρχές όλα όσα γνωρίζει σχετικά με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Έπστιν, ώστε να μην απογοητεύσει κι άλλο τα θύματά του, τα οποία, όπως δήλωσε, «πρέπει να είναι προτεραιότητα».Τι συμβαίνει με τον Πρίγκιπα της ΝορβηγίαςΔεν είναι όμως μόνο η βρετανική βασιλική οικογένεια που βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Ο 29χρονος Πρίγκιπας της Νορβηγίας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, θα σταθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου την Τρίτη, καθώς τον βαραίνουν 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ο βιασμός τεσσάρων γυναικών, κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικά και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η ποινή που αντιμετωπίζει είναι φυλάκισης τουλάχιστον 10 χρόνων, ενώ κανένα μέλος της οικογένειάς του δεν βρίσκεται στο πλευρό του.

