Eurostat: Το 19% των Ελλήνων δυσκολεύεται να έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι του

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024 το 9,2% των πολιτών της ΕΕ δυσκολεύεται να ζεστάνει το σπίτι του, ποσοστό μειωμένο κατά 1,4 μονάδες σε σχέση με το 2023

Άνθρωπος ζεσταίνεται καλοριφέρ

Το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, (Eurostat).

To παραπάνω ποσοστό παρουσιάζει βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με την Eurostat.

Το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό καταγράφεται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (και οι δύο 19%) και ακολουθούν η Λιθουανία (18%) και η Ισπανία (17,5%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (και οι δύο 3,3%), και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

