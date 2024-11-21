Λογαριασμός
Νοσηλεύεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους

UPDATE: 12:32
Τέντρος

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Samaritano Barra da Tijuca του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, ανέφερε την Πέμπτη η τοπική εφημερίδα O Globo.

Ο Τέντρος αναζήτησε «το νοσοκομείο με συμπτώματα λαβυρινθίτιδας και υπερτασικής κρίσης», αφού έδειξε για πρώτη φορά σημάδια αδιαθεσίας τη Δευτέρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20.

Πηγή: skai.gr

