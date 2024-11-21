Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη ενός μικρού χωριού κοντά στο Κουράχοβο, στην ανατολική Ουκρανία, μία από τις περιοχές του μετώπου όπου τα στρατεύματά της προωθούνται εδώ και αρκετούς μήνες απέναντι στον ουκρανικό στρατό.

«Μονάδες του νότιου σχηματισμού (...) απελευθέρωσαν την κοινότητα Ντάλνιε», ανέφερε σε ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Το χωριό αυτό βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα νότια του Κουράχοβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

