Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την κατάληψη ενός χωριού στην ανατολική Ουκρανία

«Μονάδες του νότιου σχηματισμού (...) απελευθέρωσαν την κοινότητα Ντάλνιε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας Ρωσίας - Το χωριό είναι κοντά στο Κουράχοβο

Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη ενός μικρού χωριού κοντά στο Κουράχοβο, στην ανατολική Ουκρανία, μία από τις περιοχές του μετώπου όπου τα στρατεύματά της προωθούνται εδώ και αρκετούς μήνες απέναντι στον ουκρανικό στρατό.

«Μονάδες του νότιου σχηματισμού (...) απελευθέρωσαν την κοινότητα Ντάλνιε», ανέφερε σε ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Το χωριό αυτό βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα νότια του Κουράχοβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία υπουργείο άμυνας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark