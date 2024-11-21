Ο επικεφαλής της ινδικής αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι απαίτησε σήμερα να συλληφθεί ο μεγιστάνας της ενέργειας Γκόταμ Αντάνι, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο όμιλος του οποίου κατέρρευσε στο Χρηματιστήριο.

Ο 62χρονος Γκόταμ Αντάνι, ο οποίος φημίζεται για τη στενή σχέση του με τον Iνδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, είναι ύποπτος ότι είναι αναμιγμένος σε δωροδοκίες Iνδών δημόσιων αξιωματούχων για να πάρουν εταιρείες του συμβόλαια στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στην Ινδία, σε βάρος επενδυτών στις ΗΠΑ.

«Ζητούμε να συλληφθεί αμέσως ο Αντάνι. Όμως ξέρουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί επειδή ο Μόντι τον προστατεύει», δήλωσε ο Γκάντι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νέο Δελχί.

Στο Χρηματιστήριο της Βομβάης, η μετοχή της εταιρείας συμμετοχών Adani Enterprises σημείωνε πτώση κατά 17,53% σήμερα γύρω στις 13:45 (τοπική ώρα, 10:15 ώρα Ελλάδας). Η μετοχή της θυγατρικής της, της Adany Energy Solutions, η οποία έχει στοχοθετηθεί άμεσα από την αμερικανική δικαιοσύνη, σημείωνε πτώση κατά 18,60%.

Η Adany Energy Solutions αποφάσισε να ματαιώσει μια προγραμματισμένη πώληση στις χρηματαγορές χρεογράφων σε αμερικανικά δολάρια.

Σε ανακοίνωσή του, ο όμιλος Adani διέψευσε τις κατηγορίες της αμερικανικής εισαγγελίας, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμη» την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του ιδρυτή και επικεφαλής του.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μπρούκλιν, τον Μπρίον Πις, ο δισεκατομμυριούχος κατηγορείται μαζί με επτά συγκατηγορουμένους ότι συμμετείχε από το 2020 ως το 2024 σε ένα σύστημα δωροδοκιών άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γκόταμ Αντάνι, ένας από τους ανιψιούς του, ο Σαγκάρ Αντάνι, που είναι επικεφαλής της θυγατρικής Adani Green Energy, και ένα τρίτο στέλεχος διώκονται επίσης επειδή απέκρυψαν «αυτό το σύστημα διαφθοράς ενώ επεδίωκαν να αντλήσουν κεφάλαια από αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές».

Ο Γκόταμ Αντάνι κατηγορείται για απάτη σε κινητές αξίες και ηλεκτρονική απάτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ύποπτοι «τεκμηρίωσαν ευρέως τις πράξεις τους διαφθοράς», κυρίως ο Σαγκάρ Αντάνι με το κινητό τηλέφωνό του.

Ο Γκόταμ Αντάνι «συνάντησε προσωπικά έναν εκπρόσωπο της ινδικής κυβέρνησης για να θέσει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο διαφθοράς και οι κατηγορούμενοι συναντήθηκαν προσωπικά για να συζητήσουν τις διάφορες πλευρές της εφαρμογής του», αναφέρει η εισαγγελία.

Η υπόθεση δημιουργεί και πάλι αναταραχή στην αυτοκρατορία Αντάνι, έναν όμιλο οι δραστηριότητες του οποίου εκτείνονται από τα ανθρακωρυχεία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια ή επίσης τα μέσα ενημέρωσης.

Στην Ινδία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κοινωνία των πολιτών κατηγορούν εδώ και καιρό τον επιχειρηματία ότι επωφελήθηκε από τη σχέση του με τον Μόντι, ο οποίος κατάγεται, όπως και ο Αντάνι, από το κρατίδιο Γκουτζαράτ (βορειοδυτική Ινδία), για να οικοδομήσει την περιουσία του κατακυρώνοντας συμβόλαια με αθέμιτο τρόπο.

Ερωτηθείς τον Οκτώβριο από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Σαγκάρ Αντάνι είχε διαψεύσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνέργεια με την εξουσία.

«Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός δεσμός» ανάμεσα στον όμιλο και την κυβέρνηση, είχε τονίσει. «Όλα τα προγράμματα που πραγματοποιούμε δεν παραχωρήθηκαν, αλλά κατακυρώθηκαν βάσει ενός ανεξάρτητου και διαφανούς συστήματος διαγωνισμών».

Το 2023, ο όμιλος Αντάνι είχε επίσης κατηγορηθεί από την αμερικανική εταιρεία επενδύσεων Hindenburg Research για χειραγώγηση των τιμών των μετοχών του και λογιστική απάτη επί δεκαετίες.

Ο Γκόταμ Αντάνι είχε απορρίψει τις κατηγορίες αυτές, όμως η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου του είχε μειωθεί κατά περισσότερο από 150 δισεκ δολάρια και η προσωπική περιουσία του κατά 80 δισεκ. δολάρια.

Ο μεγιστάνας, η περιουσία του οποίου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ινδία σύμφωνα με την κατάταξη του αμερικανικού περιοδικού Forbes για το 2024, και η επιχείρησή του έχουν έκτοτε αντισταθμίσει μεγάλο μέρος των απωλειών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

