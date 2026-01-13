Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν πλήττει έναν «απροστάτευτο» λαό, ο οποίος χρειάζεται τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας προκειμένου «να δοθεί τέλος» στο σημερινό καθεστώς, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα στο περσινό Φεστιβάλ Καννών.

«Ο ιρανικός λαός είναι σήμερα ανυπεράσπιστος και παρ’ όλα αυτά κατεβαίνει στους δρόμους», ανέφερε ο δημιουργός σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, καταδικάζοντας τη σκληρότητα της καταστολής, η οποία, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση, έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 600 ανθρώπους.

«Όταν ένα καθεστώς χρησιμοποιεί πολεμικά όπλα εναντίον του ίδιου του λαού του, προκαλώντας αιματοχυσία, δεν το κάνει απλώς για να διαλύσει τις διαδηλώσεις. Γι’ αυτό και ο λαός χρειάζεται τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε.

Ο Παναχί υπογράμμισε επίσης ότι «όποιος επιλέγει να σιωπήσει σήμερα, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, θα κληθεί κάποτε να λογοδοτήσει στην Ιστορία», μιλώντας από το Λος Άντζελες.

«Βρισκόμαστε στο σημείο κορύφωσης», συνέχισε, αναφερόμενος στο κύμα διαδηλώσεων που ξέσπασε μετά τον θάνατο, τον Σεπτέμβριο του 2022, της νεαρής Κούρδισσας Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών για παραβίαση του υποχρεωτικού ενδυματολογικού κώδικα. Παράλληλα, υπενθύμισε τις κινητοποιήσεις του 2019 ενάντια στην αύξηση των τιμών των καυσίμων, καθώς και εκείνες που ακολούθησαν την αμφισβητούμενη επανεκλογή του υπερσυντηρητικού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ το 2009.

«Όλοι αυτοί οι αγώνες και οι εξεγέρσεις μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω πως εδώ πρέπει να μπει ένα τέλος», κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Σύμφωνα με το AFP, από τα τέλη Δεκεμβρίου το Ιράν συγκλονίζεται από ένα κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Το κίνημα ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όταν έμποροι διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος ζωής, αλλά γρήγορα επεκτάθηκε κυρίως στις φτωχότερες περιοχές της δυτικής χώρας και πλέον στρέφεται ευθέως κατά της εξουσίας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.