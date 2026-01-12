Λογαριασμός
Ιράν: Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύτερος, ξεπερνώντας τα 6000 θύματα

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται εννέα ανήλικοι, διευκρινίζει η οργάνωση, η οποία κάνει λόγο για χιλιάδες τραυματίες.

Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, τις οποίες η ΜΚΟ δεν μπορεί να επαληθεύσει, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύτερος, ξεπερνώντας τα 6000 θύματα, συμπληρώνει η Iran Human Rights.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

