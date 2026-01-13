Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το BBC θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της αγωγής του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της ομιλίας της 6ης Ιανουαρίου 2021 σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δικαστήριο της Φλόριντα τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για δυσφήμιση και για παραβίαση του νόμου περί εμπορικών πρακτικών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, το BBC εγείρει ζήτημα δικαιοδοσίας. Οι νομικοί του εκπρόσωποι θα υποστηρίξουν ότι ο τόπος εκδίκασης είναι «ακατάλληλος». Επιπλέον, τονίζουν πως ο ενάγων «απέτυχε να τεκμηριώσει νομική βάση για την αγωγή».

Η υπερασπιστική γραμμή του BBC εστιάζει στο γεγονός ότι το επίμαχο επεισόδιο του Panorama δεν μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο βρετανικός κολοσσός θα ισχυριστεί ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να αποδείξει ότι το ντοκιμαντέρ του προκάλεσε οποιαδήποτε πραγματική ζημία, επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο επανεξελέγη πρόεδρος μετά την προβολή του προγράμματος, αλλά κέρδισε και την πολιτεία της Φλόριντα με συντριπτική πλειοψηφία.

Επιπρόσθετα, το BBC υπογραμμίζει πως ο Τραμπ δεν μπορεί να ισχυριστεί εύλογα ότι το ντοκιμαντέρ δημοσιεύθηκε με «πραγματικό δόλο», στοιχείο απαραίτητο για την απόδειξη δυσφήμισης δημοσίων προσώπων κατά το αμερικανικό δίκαιο.

Το BBC ζήτησε προηγουμένως συγγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο για την επεξεργασία της επίμαχης ομιλίας.

