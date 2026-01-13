Τελεσίγραφο Στάρμερ στο X για το Grok: «Αν δεν το ελέγξετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αυστηρή προειδοποίηση προς την πλατφόρμα X απηύθυνε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, καθιστώντας σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέμβει άμεσα εάν η εταιρεία αποτύχει να περιορίσει την κατάχρηση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης, Grok.

Προηγήθηκε πλήθος αναφορών ότι το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων γυναικών και παιδιών, γεγονός που οδήγησε την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, Ofcom, στην έναρξη επίσημης έρευνας για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί διαδικτυακής ασφάλειας.

Μιλώντας σε βουλευτές των Εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τη συμπεριφορά που συνδέεται με τη χρήση του Grok. «Εάν το X δεν μπορεί να ελέγξει το Grok, θα το κάνουμε εμείς και θα το πράξουμε γρήγορα», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Εάν κερδοσκοπείτε από τη βλάβη και την κακοποίηση, χάνετε το δικαίωμα της αυτορρύθμισης».

Ο καθηγητής νομικής Γουέιν Ούνγκερ, γράφοντας στην ιστοσελίδα The Conversation, χαρακτήρισε τον καταιγισμό μη συναινετικών εικόνων ως το «προβλέψιμο αποτέλεσμα του συνδυασμού των χαλαρών πολιτικών ελέγχου περιεχομένου του X και της εύκολης πρόσβασης σε ισχυρά εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης».

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Ofcom καλείται να αξιολογήσει εάν το X τήρησε τις νομικές του υποχρεώσεις για την προστασία των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων να είναι πλέον ορατό. Ενώ κυβερνητικά στελέχη έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην επιβολή αυστηρών ποινών, ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης προειδοποιούν κατά της πλήρους απαγόρευσης της πλατφόρμας, θέτοντας ζητήματα ελευθερίας του λόγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες εξουσίες που παραχωρήθηκαν στην Ofcom μέσω του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Μαρτίου του 2025, της προσδίδουν πλέον μεγαλύτερη ικανότητα δράσης κατά του παράνομου περιεχομένου, ειδικά όταν αυτό αφορά την ασφάλεια των παιδιών.

