Times: Οι βρετανικές ειδικές δυνάμεις έτοιμες για ρεσάλτο σε πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου

Οι βρετανικές ειδικές δυνάμεις προετοιμάζονται για στοχευμένες επιδρομές σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που μεταφέρουν πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Times.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ειδική υπηρεσία σκαφών, η οποία φέρεται να έχει αναλάβει την εκτέλεση καταδρομικών επιχειρήσεων με στόχο την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που διακινούν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο.

Επίλεκτοι στρατιώτες που έχουν εκπαιδευτεί να επιβιβάζονται σε πλοία με καταρρίχηση από ελικόπτερα και να αιχμαλωτίζουν τα πληρώματά τους θα μπορούσαν να στοχεύσουν εκατοντάδες παράνομα πετρελαιοφόρα, αφού η κυβέρνηση εντόπισε μια νέα νομική βάση για τις επιδρομές.

Πηγή από τον χώρο της άμυνας επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται επιλογές για κατασχέσεις στη θάλασσα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν θέλεις να αυξήσεις την οικονομική πίεση στη Ρωσία, η εικόνα επιχειρησιακών ομάδων να κάνουν ταχεία καταρρίχηση σε παράνομα πετρέλαιοφόρα είναι ο τρόπος».

Βάσει του νόμου περί κυρώσεων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι μπορούν να εγκρίνουν εφόδους σε πλοία που δεν είναι νομίμως εγγεγραμμένα σε καμία χώρα, φέρουν πλαστή σημαία ή έχουν αποκηρυχθεί από τη χώρα της οποίας τη σημαία φέρουν. Σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, τέτοια πλοία δεν απολαμβάνουν της προστασίας που παρέχει η εγγραφή σε κρατικό νηολόγιο, καθιστώντας τα ευάλωτα σε κατάσχεση.

Ανάλυση των Times έδειξε ότι τουλάχιστον 107 πλοία που υπόκεινται σε βρετανικές κυρώσεις πλέουν με πλαστές σημαίες, ενώ άλλα 245 κινούνται με ύποπτα διαπιστευτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πλοίο White Condor, το οποίο διέσχισε τη Μάγχη τη Δευτέρα φέροντας σημαία της Αρούμπα, παρόλο που δεν διαθέτει καν νηολόγιο πλοίων.

Οι επιχειρήσεις των βρετανικών ειδικών δυνάμεων, που εδρεύουν στο Ντόρσετ, είναι αυστηρά απόρρητες. Η μυστική μονάδα πιστεύεται ότι βρισκόταν πίσω από μια επιδρομή σε ένα πετρελαιοφόρο το 2020, μετά την κατάληψη αυτού στη Νήσο Γουάιτ. Οι Times ανέφεραν ότι στην αποστολή συμμετείχαν τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 40 άτομα προσωπικό. Υποστηριζόμενοι από αερομεταφερόμενους ελεύθερους σκοπευτές, περίπου 16 στρατιώτες της SBS έκαναν επιδρομή στο πλοίο, και συνέλαβαν επτά Νιγηριανούς λαθρεπιβάτες σε εννέα λεπτά.

Ο Βρετανός υπουργός άμυνας, Τζον Χίλι, δεσμεύτηκε την περασμένη εβδομάδα να κατασταλεί το παράνομο δίκτυο πλοίων, αφού οι βρετανικές δυνάμεις βοήθησαν το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να εισβάλει στο δεξαμενόπλοιο Marinera.

«Βρετανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη και σκάφη υποστήριξης αναπτύχθηκαν για να διεξάγουν αναγνώριση και να παρέχουν βοήθεια, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προσγειώθηκαν στο κατάστρωμα από ελικόπτερα και ανέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου την περασμένη Τετάρτη.

Οποιεσδήποτε μελλοντικές επιδρομές σε ρωσικά πλοία με τη συμμετοχή βρετανικών ειδικών δυνάμεων θα ήταν πιθανώς μια κοινή επιχείρηση με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων του βασιλικού ναυτικού, κατασκοπευτικών αεροσκαφών της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας και πιθανή συνεργασία με Σκανδιναβούς συμμάχους του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που μίλησε στους Times.

Μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν πολύπλοκη, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Υπάρχει μια ευρύτερη επιθυμία σε όλη την Ευρώπη να γίνουν περισσότερα, επομένως θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλει περισσότερο στις επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών εθνών ή να κάνει κάτι από κοινού. Ακόμα και οι Αμερικανοί ζήτησαν υποστήριξη από εμάς».

