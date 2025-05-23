Ένας Γαλλοτυνήσιος που κρατείται σε φυλακές της Τυνησίας εδώ και πολλά χρόνια, καταδικασμένος για διακίνηση ναρκωτικών –αν και ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση– αποφάσισε ότι «θέλει να τον αφήσουν να πεθάνει» ανακοίνωσαν οι συνήγοροί του σήμερα.

Ο Ονσί Αμπισού «έχει καταρρεύσει», είπε ο Τυνήσιος δικηγόρος του, ο Σαουκί Ταμπίμπ, που τον επισκέφθηκε στη φυλακή τη Δευτέρα. «Μου είπε: δεν θέλω πια να φάω, είμαι θύμα κατάφωρου δικαστικού λάθους», πρόσθεσε.

Οι συνήγοροι του Αμπισού κάνουν λόγο για έναν «δικαστικό κυκεώνα». Σε βάρος του Γαλλοτυνήσιου ασκήθηκαν δύο ξεχωριστές διώξεις, για τα ίδια αδικήματα. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, δικάστηκε πολλές φορές, αρχικά καταδικάστηκε σε ισόβια, μετά απαλλάχθηκε, αλλά το Εφετείο ακύρωσε την αθωωτική απόφαση.

«Η υπόθεση αυτή τραβάει 17 χρόνια τώρα. Έγιναν δέκα δίκες, τέσσερις ερημοδικίες, τέσσερις αθωώσεις, τέσσερις εφέσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης» είπαν οι Γάλλοι δικηγόροι του, Ουιλιάμ Μπουρντόν και Λιβί Ραβόν.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2008, όταν συνελήφθησαν στην Τυνησία για διακίνηση κάνναβης δύο άνδρες οι οποίοι επέβαιναν σε ένα φορτηγάκι. Ο Αμπισού ήταν ο πρώην ιδιοκτήτης του οχήματος. Ενώ ήταν υπό κράτηση, οι δύο ύποπτοι τον υπέδειξαν ως εμπλεκόμενο στη διακίνηση, όμως ο ένας στη συνέχεια ανακάλεσε, υποστηρίζοντας ότι «ομολόγησε» επειδή τον βασάνισαν, είπαν οι Μπουρντόν και Ραβόν.

«Σήμερα, σημαίνουμε συναγερμό για την κατάσταση του Ονσί Αμπισού που αποφάσισε να πεθάνει, έπειτα από 17 χρόνια δικαστικού κυκεώνα», πρόσθεσαν.

«Ενώ επίκειται η 11η δίκη του, τους επόμενους μήνες, και ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του, που καταδικάστηκαν σε ισόβια, πήραν χάρη και αφέθηκαν ελεύθεροι εδώ και χρόνια, ο πελάτης μας επιμένει στην αθωότητά του και του αρνούνται την απονομή χάρης», εξήγησαν οι δικηγόροι.

Ο Αμπισού συνελήφθη στη Γερμανία το 2009 και εκδόθηκε στην Τυνησία το 2010, όταν ακόμη κυβερνούσε αυταρχικά τη χώρα ο πρόεδρος Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι. Αφέθηκε ελεύθερος αμέσως μετά την επανάσταση του 2011 και την ανατροπή του Μπεν Άλι αλλά φυλακίστηκε και πάλι το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

