Κιμ Καρντάσιαν: Ένοχοι βρέθηκαν ο «εγκέφαλος» της ληστείας και άλλα 7 άτομα

Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε την Παρασκευή τους ληστές κοσμημάτων που το 2016 έδεσαν την Αμερικανίδα σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν υπό την απειλή όπλου πριν φύγουν με το δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων και άλλα λάφυρα.

Δέκα άτομα βρέθηκαν στο εδώλιο, κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην περιβόητη ληστεία στο Παρίσι. Ληστές φορώντας μάσκες του σκι και μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς έδεσαν τη ζάπλουτη διασημότητα πριν φύγουν με το δαχτυλίδι, που της είχε δώσει ο τότε σύζυγός της, ο ράπερ Κάνιε Γουέστ (σήμερα γνωστός ως Γιε), και άλλα κοσμήματα.

Η Καρντάσιαν ταξίδεψε στο Παρίσι για να καταθέσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λέγοντας στο δικαστήριο ότι νόμιζε ότι θα πέθαινε.

Το μικτό σώμα δικαστών και ενόρκων καταδίκασε οκτώ από τους 10 κατηγορούμενους για εγκλήματα που συνδέονται ευθέως με την κλοπή, ενώ ένας άλλος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για κατηγορίες παράνομης οπλοκατοχής. Ένα άτομο αθωώθηκε.

Οι βαρύτερες ποινές επιβλήθηκαν σε πέντε κατηγορούμενους που συμμετείχαν άμεσα στη ληστεία, με τον εγκέφαλο της ληστείας, τον 69χρονο Αομάρ Αϊτ Κεντάτσε, να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Οι δικηγόροι της Καρντάσιαν δήλωσαν ότι η Καρντάσιαν αποδέχτηκε την απόφαση του δικαστηρίου.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στις γαλλικές αρχές που επιδίωξαν την απονομή δικαιοσύνης σε αυτήν την υπόθεση. Το έγκλημα ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου, αφήνοντας ανεξίτηλο αντίκτυπο σε εμένα και την οικογένειά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της.

