Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP/PAM) δήλωσε σήμερα ότι περίπου 15 από τα φορτηγά του λεηλατήθηκαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αρχίζει και πάλι η ανθρωπιστική βοήθεια να εισέρχεται με το σταγονόμετρο, έπειτα από δύο και πλέον μήνες ισραηλινού αποκλεισμού.

Ταυτόχρονα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς σήμερα από «ισραηλινά πλήγματα σε αρκετές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας».

Ο στρατός κλιμάκωσε στα μέσα Μαΐου τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του με δεδηλωμένο στόχο να εξοντώσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος.

Οι παραδόσεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας ξανάρχισαν τη Δευτέρα για πρώτη φορά από τις 2 Μαρτίου, απέναντι στην αυξανόμενη αγανάκτηση κατά του ισραηλινού αποκλεισμού, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα.

Σε ανακοίνωση, το PAM δήλωσε σήμερα ότι 15 από τα φορτηγά του «λεηλατήθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο νότιο τμήμα της Γάζας, καθώς κατευθύνονταν σε αρτοποιεία που υποστηρίζει το PAM».

Η πείνα, η απελπισία και η αγωνία για το αν θα φθάσει περισσότερη επισιτιστική βοήθεια ενισχύει την επιτεινόμενη ανασφάλεια, δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ καλώντας τις ισραηλινές αρχές να «επιτρέψουν την είσοδο πολύ περισσότερων φορτίων με ανθρωπιστική βοήθεια και πιο γρήγορα».

Ο COGAT, οργανισμός του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που εποπτεύει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι 107 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα την Πέμπτη.

Ωστόσο, ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), υπενθύμισε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας έξι εβδομάδων που διακόπηκε τον Μάρτιο, 500 με 600 φορτηγά εισέρχονταν καθημερινά.

«Κανείς δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται ή να σοκάρεται βλέποντας σκηνές όπου η πολύτιμη βοήθεια λεηλατείται, κλέβεται ή 'χάνεται'», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας ότι "ο λαός της Γάζας πεινάει εδώ και περισσότερες από έντεκα εβδομάδες".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

