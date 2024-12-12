Η σέλφι του με την Άνγκελα Μέρκελ είχε κάνει τον γύρο του κόσμου και 9 χρόνια μετά, ο Ανάς Μονταμάνι έχει γερμανικό διαβατήριο και δεν θέλει να επιστρέψει στην Συρία, ακόμη και μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Ασαντ.

«Είμαι Βερολινέζος. Έχω εδώ την ζωή μου», λέει ο 27χρονος που ήταν 18 ετών όταν έφθασε στο Βερολίνο κατά την μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015. Η φωτογραφία του με την χαμογελαστή Γερμανίδα καγκελάριο έγινε σύμβολο της κρίσης αυτής και της πολιτικής των ανοικτών θυρών που εφάρμοσε τότε η Γερμανία ανοίγοντας τα σύνορά της για να υποδεχθεί περί το ένα εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες. Έκτοτε η συριακή διασπορά στη Γερμανία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το πτυχίο στην Επικοινωνία στη τσέπη που απέκτησε με σπουδές που χρηματοδότησε εργαζόμενος δύο ημέρες την εβδομάδα σε σούπερ μάρκετ, ο Ανάς Μονταμάνι εργάζεται πλέον ως δημοσιογράφος για το ραδιοφωνικό και το τηλεοπτικό δίκτυο της Deutsche Welle στο Βερολίνο.

Γιατί δεν θέλει να επιστρέψει στη Συρία

«Έχω ένα καταπληκτικό διαμέρισμα, μία πολύ όμορφη γυναίκα, έχω ό,τι μου χρειάζεται εδώ», λέει.

Ο Ανάς Μονταμάνι ζει με την Ουκρανή μνηστή του, η οποία έφθασε στη Γερμανία λίγους μήνες πριν από την ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Οι δυό τους αποτελούν ένα ζευγάρι σύμβολο: οι Ουκρανοί και οι Σύροι είναι οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες προσφύγων στη Γερμανία.

Όπως και εκείνος, η μνηστή του εργάζεται, είναι μηχανικός και τελείωσε τις σπουδές της στο Βερολίνο.

Ο Ανάς Μονταμάνι έφυγε από την Συρία «διότι δεν ήθελε να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία». Δεν θέλει να επιστρέψει γιατί «έζησε τρομακτικά πράγματα». «Έχασα φίλους. Μέλη της οικογενείας μου πέθαναν εξαιτίας του καθεστώτος», λέει.

Πλέον, μετά την πτώση του καθεστώτος Ασαντ, στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ανάψει η συζήτηση για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη χώρα τους.

Λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, η γερμανική ακροδεξιά και οι συντηρητικοί ανταγωνίζονται στις τοποθετήσεις περί απελάσεων.

Μία στάση που επικρίθηκε χθες από την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ που μίλησε «για έλλειψη ρεαλισμού σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

«Ανησυχώ για τους φίλους που, αντίθετα μ' εμένα, δεν έχουν γερμανικό διαβατήριο», λέει ο Ανας Μονταμάνι. «Βέβαια ο πόλεμος τελείωσε, αλλά η κατάσταση δεν είναι ασφαλής, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Αν και έχει περισσότερους φίλους στο Βερολίνο παρά στη Συρία, οι γονείς και τ' αδέλφια του ζουν ακόμη κοντά στη Δαμασκό.

Τονίζει ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί εκατοντάδες επιθέσεις κατά της χώρας του. «Αυτό μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε (...) Όταν τηλεφώνησα πρόσφατα στη μητέρα μου, ήταν κρυμμένοι στο υπόγειο».

Προς το παρόν, οι 50χρονοι γονείς του θέλουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κατάστασης. Ο ηλεκτρολόγος πατέρας του επισκευάζει γεννήτριες.

Η Γερμανία διέκοψε την χορήγηση ασύλου στους Σύρους

Πλέον, αν θέλει να φέρει την οικογένειά του στη Γερμανία, θα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Το Βερολίνο αποφάσισε να διακόψει την διαδικασία χορήγησης ασύλου στους Σύρους.

Από την σέλφι του με την Μέρκελ, ο Ανάς Μονταμάνι έχει γίνει «μία φωνή για τους ανθρώπους που έρχονται από την Συρία». Το κανάλι του στο TikTok έχει 50.000 followers.

Για τους συμπατριώτες του έγινε ήρωας. Εγινε όμως στόχος της γερμανικής άκρας δεξιάς που παραποίησε την διάσημη σέλφι. Προσέφυγε στην δικαιοσύνη κατά του Facebook το 2017 ζητώντας την απάλειψη των παραποιημένων εικόνων, αλλά έχασε την υπόθεση απέναντι στον αμερικανικό κολοσσό.

Δεν ξανασυναντήθηκε ποτέ με την Μέρκελ, αλλά εκείνη δεν τον ξέχασε. Στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Ελευθερία» δηλώνει ότι «ακόμη δεν καταλαβαίνει ότι σκέφτηκαν πως ένα συμπαθητικό πρόσωπο σε μία φωτογραφία θα αρκούσε για να παρακινήσει ορδές άλλων να διαφύγουν από την πατρίδα τους».

Για τον Ανας Μονταμάνι είναι «καταπληκτικό» να βλέπει την φωτογραφία του στο 700σέλιδο βιβλίο της Μέρκελ. Διότι «η φωτογραφία του έχει περάσει στην Ιστορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

