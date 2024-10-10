Αγωνία για το αύριο στη Φλόριντα μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Milton. Έντεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον τυφώνα στην πολιτεία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές μάλιστα εκτιμούν ότι υπάρχουν περισσότερα θύματα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρον Ντε Σάντις. Οι τέσσερις θάνατοι καταγράφηκαν στο Σεντ Λουσί, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αγία Πετρούπολη στην κομητεία Πινέλας, άλλοι τρεις στην κομητεία Βολούσια όπως επιβεβαίωσε ο τοπικός σερίφης, και ένας στην κομητεία Σίτρους.

Περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από πλημμύρες, με έναν αριθμό ρεκόρ από ανεμοστρόβιλους να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές την Τετάρτη.

Κατά το πέρασμα του Milton έπεσαν πάνω από 18 ίντσες βροχής στην Αγία Πετρούπολη, ένα περιστατικό βροχόπτωσης που σημειώνεται 1 φορά στα 1.000 χρόνια στην περιοχή.



Ο τυφώνας Milton, ο τρίτος τυφώνας που έπληξε τη Φλόριντα φέτος, έχει βγάλει εκτός ρεύματος περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους στην πολιτεία. Ριπές ανέμου 100 mph καταγράφηκαν κοντά στην Τάμπα. Ο Milton έσκισε τη στέγη του Tropicana Field, το οποίο επρόκειτο να είναι ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο για τους πρώτους ανταποκριτές.



Τα επίπεδα πλημμυρών όπως τα παρουσιάζει το CNN:

Περισσότεροι από 3,4 εκατομμύρια καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα σύμφωνα με το poweroutage.us.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι έστειλε χιλιάδες μέλη συνεργείων έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές από την καταιγίδα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.000 μελών της Ακτοφυλακής.



Πλάνα από drones δείχνουν την κατεστραμμένη οροφή του γηπέδου μπέιζμπολ Tropicana Field στην Αγία Πετρούπολη, μετά το σαρωτικό πέρασμα του Milton στη Φλόριντα. Το ειδικό ύφασμα της οροφής είναι σκισμένο και σκορπισμένο σε όλο το εσωτερικό και το εξωτερικό του γηπέδου, όπου αγωνίζεται η ομάδα Tampa Bay Rays.

Here’s some drone video we shot giving you a look at the extensive damage to the roof and the inside of Tropicana Field, the home of @RaysBaseball. pic.twitter.com/WLL1uD8PHh — Ryan Bass (@Ry_Bass) October 10, 2024

Holy shit Tropicana field… the whole damn roof is gone. pic.twitter.com/Dnl46ALr20 — DaddyDimmuTV (@DaddyDimmuTv) October 10, 2024

Tropicana Field is the only non-retractable domed stadium in Major League Baseball.... Or, itnwas until now! Stay Safe @RaysBaseballpic.twitter.com/00YSwaRHQ5 — Johnny O (@OttawaPro) October 10, 2024

🔴 Hurricane Milton Update: First deaths confirmed in Florida as two million without power



The first deaths caused by the Storm have been confirmed by local officials, while the number of fatalities remains unclear. pic.twitter.com/fNQRaZQ4Dp — COMMUNITY EARTH RADIO🌎 (@COMM_EARTH) October 10, 2024

«Ο άνεμος είναι τρομακτικός, δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο και είμαι στην Τάμπα όλη μου τη ζωή», είπε.

Hurricane Milton has caused huge destruction,



This storm, downgraded to Category 2,



continues to bring destruction,

Due to this effect, electricity supply to 2 million houses is disrupted.



All emergency services are on high alert,#HurricanMilton #hurricanemilton2024 pic.twitter.com/LYFjswN5zI — Dalpatsingh (Hindu) (@Dalpatsing27298) October 10, 2024

⭐️Badai Milton menyapu pantai Florida, disertai hujan lebat dan angin kencang. pic.twitter.com/3atdZdAexH — 💞🌹A҉ L҉ E҉ A҉🌹💞 (@Ta4leaHayam1) October 10, 2024

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο ανάρτησε στο Facebook ότι ξεκινά προσπάθειες ανάκαμψης. «Οι προσπάθειες ανάκαμψης μετά την καταιγίδα έχουν ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές του νομού μας. Παρακαλούμε μείνετε σπίτι, καθώς λάβαμε αναφορές για πεσμένα δέντρα και πλημμυρισμένους δρόμους. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας».

El huracán Milton tocó tierra en Florida con vientos de 193 kilómetros por hora https://t.co/Q0gXSBWjpL — roberto almarante (@almarante) October 10, 2024

Ήδη στην περιοχή έχουν ξεκινήσει οι διασώσεις καθώς υπάρχουν αναφορές για άτομα παγιδευμένα στο ξενοδοχείο Holiday Inn κοντά στο Interstate 4 στο Plant City, με το νερό ρέει ορμητικό στον κάτω όροφο.

«Δεν ξέρουμε πόσα άτομα μένουν στο ξενοδοχείο. Απλώς ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε να τους σώσουμε», είπε ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ στο CNN. Ο σερίφης είπε ότι οι διασώστες θα χρησιμοποιήσουν αμφίβια οχήματα για να φτάσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο ξενοδοχείο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο είναι ακόμη επικίνδυνο καθώς θα συνεχιστούν οι καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, υψηλές ταχύτητες ανέμους και πιθανές υπερχειλίσεις ύψους αρκετών ποδιών.

Χωρίς ρεύμα 3,3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις

Περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη τη Φλόριντα, σύμφωνα με το poweroutage.us.

[3:00am EDT Oct 10] A Flash Flood Emergency continues over portions of west-central Florida.

Hurricane #Milton continues to move ENE across the Florida Peninsula.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/8GGsX7WGX2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Αστυνομία και πυροσβεστική στο Ορλάντο είναι ξανά στους δρόμους για να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για βοήθεια. Νωρίτερα, τους ζητήθηκε να μην κυκλοφορούν λόγω των ισχυρών ταχυτήτων του ανέμου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν στα σπίτια τους ή τα καταφύγια και να καλούν το 911 μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η κομητεία Σεντ Λουσί, στην ανατολική ακτή της πολιτείας, φαίνεται πως είναι μια από τις περιοχές που χτυπήθηκε περισσότερο. Εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν «εντελώς» από τους ανεμοστρόβιλους.

«Έμοιαζε σαν κάποιος να έριξε ένα βάρος από τον ουρανό και να ισοπέδωσε ένα σωρό σπίτια», είπε ο Νταγκ Άντερσον, κάτοικος του πάρκου Lakewood στην κομητεία St. Lucie. Ο ίδιος ανέφερε ότι είδε αρκετούς ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί.

Επίσης, τραυματισμοί έχουν επιβεβαιωθεί στην κομητεία Μάρτιν.

Ο Μαξ Τσέσνες, που γράφει για τους Tampa Bay Times δηλώνει ότι «υπάρχουν μερικοί πλημμυρισμένοι δρόμοι στην πόλη κάτω από λιγότερο από ένα πόδι νερό», σημειώνοντας ότι «απέχει πολύ από αυτό που απαιτούσαν οι χειρότερες προβλέψεις». Ωστόσο, δημοσίευσε μια εικόνα με συντρίμμια που δεν είχαν καθαριστεί από το χτύπημα του τυφώνα Helene.

We’re on Shore Boulevard in downtown Gulfport. Piles of debris from Hurricane Helene just days ago are now soaked in the floodwaters of Hurricane #Milton pic.twitter.com/BJJd0TKG1s — Max Chesnes (@MaxChesnes) October 10, 2024

Τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Φλόριντα

Τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν στη Φλόριντα την Τετάρτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS). Το NWS εξακολουθεί να εργάζεται για να επιβεβαιώσει όλες τις αναφορές, μια δραστηριότητα που θα πάρει κάποιο χρόνο λόγω των συνθηκών καταιγίδας.

Περισσότερες από 125 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους εκδόθηκαν την Τετάρτη από τα γραφεία της NWS στο Tampa Bay, τη Μελβούρνη και το Μαϊάμι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προειδοποίηση ανεμοστρόβιλου που έχει εκδοθεί ποτέ σε μια μέρα για την πολιτεία της Φλόριντα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 69 που είχε σημειωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 (κατά τη διάρκεια του τυφώνα Ίρμα).

Hurricane Milton: Wind and rain pound Florida#HurricaneMilton pic.twitter.com/1VZjlyLimB — Lilian Armstrong (@LilianArm99) October 10, 2024

Με τις ριπές ανέμου να φτάνουν τα 150 χλμ/ώρα, ο Milton χτύπησε τη Φλόριντα, ενώ επηρέασε επίσης την Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα. Η κατεύθυνσή του είναι προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού του, ο Milton έχει ακολουθήσει πορεία ανατολικά από τον Κόλπο του Μεξικού. Έχει επίσης περάσει από τη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού.

Η καταιγίδα επηρεάζει περιοχές που πρόσφατα χτυπήθηκαν και από τον τυφώνα Έλεν. Η Τάμπα, η οποία έχει πληθυσμό άνω των 3 εκατομμυρίων κατοίκων στην ευρύτερη μητροπολιτική της περιοχή, βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Σιέστα Κι, όπου η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά.

Σημειώνεται ότι και η Disney World στο Ορλάντο πλημμύρισε:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.