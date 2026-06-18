Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μια αρχαία βελανιδιά στο δάσος του Σέργουντ στη βόρεια Αγγλία, συνδεδεμένη με τον θρύλο του Ρομπέν των Δασών, θεωρείται «νεκρή», σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Εταιρείας για την Προστασία των Πτηνών (RSPB).

Η βελανιδιά αυτή, γνωστή ως η Μεγάλη Βελανιδιά, περιβάλλεται από τον θρύλο ότι ο Ρομπέν των Δασών έκλεβε από πλούσιους και μοίραζε τη λεία σε φτωχούς κρυμμένος μέσα σε αυτό το δέντρο.

Η βελανιδιά είχε περίμετρο κορμού 11 μέτρα και εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.200 ετών, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες βελανιδιές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια αρχαία βελανιδιά στη βόρεια Αγγλία, η οποία συνδέθηκε με τον θρύλο του Ρομπέν των Δασών, θεωρείται «νεκρή», όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (RSPB).

Στο δάσος του Σέργουντ λέγεται ότι ο Ρομπέν των Δασών έκλεβε από πλούσιους και μοίραζε τη λεία σε φτωχούς. Σύμφωνα με τον θρύλο, ξεγέλασε τον Σερίφη του Νότιγχαμ, κρυμμένος σε αυτό το δέντρο, την περίφημη Μεγάλη Βελανιδιά.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες βελανιδιές στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περιφέρεια κορμού 11 μέτρων. Εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.200 ετών!

Όμως φέτος, το δέντρο δεν έβγαλε φύλλα και «οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι νεκρό», δήλωσε η RSPB που διαχειρίζεται το φυσικό καταφύγιο του Νότιγχαμσαϊρ. Είναι «οδυνηρό για όλους», δήλωσε η Χόλι Ντρέικ, υπεύθυνη για το δάσος του Σέργουντ.

Η κατάσταση της βελανιδιάς παρουσίαζε επιδείνωση τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την RSPB, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη ρύπανση και σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας την τελευταία πενταετία.

Βελανίδια και μοσχεύματα από τη διάσημη βελανιδιά έχουν χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια δενδρυλλίων σε αρκετές χώρες του κόσμου, υπογραμμίζει η RSPB.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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