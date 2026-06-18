Μια εβδομάδα Μουντιάλ: Τα πρόσωπα και οι εκπλήξεις

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 οι 48 ομάδες έχουν δώσει τα πρώτα παιχνίδια μέσα σε οκτώ ημέρες, με τη φάση αυτή να ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου.

Η Γερμανία ξεκίνησε με εντυπωσιακό 7-1 στον πρώτο αγώνα και παρουσιάζει μια νεανική ομάδα με εξαιρετικά ταλέντα, επιτυγχάνοντας μια καλή αρχή για το τουρνουά.

Είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με τον τελικό που θα γίνει στη Νέα Υόρκη στις 19 Ιουλίου, καθώς τα τουρνουά τείνουν να ωριμάζουν τις ομάδες στην πορεία τους.

Το μενού προέβλεπε 24 παιχνίδια ως πρώτο πιάτο της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Είναι προς συζήτηση το εάν πράγματι άνοιξε η όρεξη για περισσότερα.Οι 48 ομάδες του Μουντιάλ 2026 έδωσαν μέσα σε οκτώ ημέρες τα διαπιστευτήρια τους με την πρώτη εμφάνιση στη φάση των ομίλων, που θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου. Είναι ριψοκίνδυνο να προτρέξει κανείς και να κάνει από τώρα προγνώσεις για το ποιος θα βρίσκεται στον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου. Υπήρξαν όμως αποχρώσες ενδείξεις, πρόσωπα που ξεχώρισαν και παραστάσεις που εντυπωσίασαν. Μια σταχυολόγηση.



Τα προβλεπόμενα

Πηγή: Deutsche Welle

Στη Γερμανία κάποιοι ακόμα πανηγυρίζουν για το 7-1 του πρώτου αγώνα. Αλλά δεν θα είναι όμως «κάθε μέρα Κουρασάο». Η Νατσιονάλμανσαφτ πάντως έκανε το προβλεπόμενο. Έχει μια νεανική ομάδα με κάποια εξαιρετικά ταλέντα και κάνοντας αυτή την αρχή πέταξε από πάνω της ένα μέρος του άγχους. Συνήθως οι Γερμανοί ωριμάζουν μέσα στα τουρνουά. Αλλά αυτό είναι το επόμενο «προβλεπόμενο» που μένει να αποδειχτεί.Αναμενόμενες οι νίκες με αρκετά ηχηρό τρόπο Γαλλίας και Αργεντινής, που ενισχύουν τον ρόλο τους ως φαβορί. Ο Μέσι κυνηγάει το επόμενο ρεκόρ μετά τα 16 συνολικά γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και ο Εμπαπέ φαίνεται να έχει πάρει το θέμα προσωπικά και να το απολαμβάνει κιόλας.Πειστική έως και εντυπωσιακή η πρώτη παρουσίαση της Αγγλίας, ειδικά στην επίθεση, με αρκετούς νέους και διψασμένους παίκτες και έναν (Γερμανό) προπονητή που δείχνει να ξέρει τι θέλει από αυτούς, αλλά και από τη διοργάνωση.Οι «κάτω από τον πήχη»Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία έμοιαζε εντελώς έξω από τα νερά της. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαίωσε τα προγνωστικά που τη θέλουν κορυφαίο φαβορί. Κυρίως ήταν η έλλειψη έμπνευσης που προβλημάτισε. Μάλλον θα ελπίζει στην κανονική επιστροφή του Γιαμάλ για να κάνει κάτι αντίστοιχο με εκείνο που έκανε ο Βινίσιους, βγάζοντας από τη δύσκολη θέση τη Βραζιλία.Στην ίδια κατηγορία και η Πορτογαλία, που για κάποιους έχει σε επίπεδο προσώπων την πιο ποιοτική ομάδα της διοργάνωσης, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς έδειχναν σαν να κάνουν αγγαρεία. Απογοήτευση και για την Τουρκία που πολλοί τη θεωρούσαν «κρυφό φαβορί» και τελικά βρήκε τη… δασκάλα της στο πρόσωπο της Αυστραλίας.Οι «άχαροι»Όχι ακριβώς απογοητευτικοί, αλλά ελαφρώς ανιαροί και βαρύθυμοι έμοιαζαν Βέλγοι και Ολλανδοί που έμειναν σε ισοπαλίες. Κάποιοι σταρ έχουν μεγαλώσει, κάποιοι έχουν παίξει ήδη πάρα πολλά παιχνίδια τη σεζόν που πέρασε. Σπίθα πάντως δεν υπήρχε. Μάλλον αδιάφοροι στα πρώτα τους βήματα και οι Τσέχοι, αλλά και οι Βόσνιοι. Τα παιχνίδια τους έχουν μάλλον ήδη ξεχαστεί. Το ίδιο ισχύει και για την επίσης άχρωμη Ελβετία.Η Κροατία με αρκετούς παίκτες στο τέλος της καριέρας τους δύσκολα θα καταφέρει ό,τι έκανε στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ. Πάλεψε πάντως ενάντια στην Αγγλία και μας έδωσε το καλύτερο ματς μέχρι τώρα.Οι υποσχόμενοιΤο ποδόσφαιρο από την Αφρική μοιάζει πλέον πολύ πιο παιχνίδι σε σχέση με το ευρωπαϊκό. Βεβαίως οι κορυφαίοι παίκτες στην Ευρώπη αγωνίζονται, αλλά ο τρόπος που προσεγγίζουν τα ματς δείχνει μια άλλη σχέση με την μπάλα και τη φανέλα. Το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Γκάνα και φυσικά η Ακτή Ελεφαντοστού, ακόμα και η Σενεγάλη και το Κονγκό ανήκουν σίγουρα στις ομάδες που περιμένεις να δεις με ενδιαφέρον. Αν συνεχίσουν έτσι ή μπορέσουν και καλύτερα, η διοργάνωση θα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Ένταση και πάθος και από την ομάδα της Κολομβίας με πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίαζ της Μπάγερν.Το «διάλειμμα δροσιάς»Όσοι γκρινιάζουν για τις ατελείωτες διακοπές και τα τηλεοπτική τάιμ άουτ στο μπάσκετ (ειδικά στο ΝΒΑ) έχουν τώρα ένα νέο πεδίο δόξης λαμπρό. Το διάλειμμα δροσιάς (cooling break) ή ενυδάτωσης θυμίζει ατάκα από διαφήμιση καλλυντικών, αλλά κυριαρχούν τελικά άλλα προϊόντα στα τρία λεπτά που αξιοποιούνται για ρεκλάμες. Τα πρωτεία στις εταιρείες στοιχημάτων. Ειδικά σε κλιματιζόμενα και σκεπασμένα γήπεδα ο χαρακτηρισμός έμοιαζε μάλλον με μαύρο χιούμορ.Λιγότερο VARΤελικά καταναλώσαμε λιγότερο VAR από όσο φοβόμασταν. Προφανώς είναι η «γραμμή» της FIFA τέτοια. Μια απόφαση για ένα γκολ που μέτρησε, αν και αλλιώς φαινόταν, δεν «αποδείχτηκε» ποτέ με τις γραμμές, που έχουμε μάθει όλοι να περιμένουμε. Μπράβο στον γενναίο διαιτητή, που ενώ τον φώναξαν να δει τη φάση, αυτός επέμεινε στην αρχική του απόφαση και δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Γαλλίας. Δεν το χρειάζονταν άλλωστε οι Les Bleus, όπως αποδείχτηκε.Ήρωας πριν τη σύνταξηΌλοι μιλούσαν για μέρες για τον 40άρη Μάνουελ Νόιερ, αλλά ήταν ένας άλλος 40άρης τερματοφύλακας αυτός που άνετα κερδίζει τον τίτλο «πρόσωπο της εβδομάδας». Ο Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν μαγνήτισε μόνο με τις αποκρούσεις του απέναντι στην Ισπανία, αλλά με την όλη του «σκηνική παρουσία». Και φυσικά με τη δήλωσή του για τη μητέρα του, που δεν μπορούσε να έρθει να τον δει από κοντά. Θα μπορούσε να είναι άνετα πρωταγωνιστής σε ταινία δράσης. Έδωσε πρόσθετη χαρά και στους φιλάθλους από την Κύπρο, όπου είχε αγωνιστεί με την ομάδα της Λεμεσού για μια πενταετία.Κουρασμένα παλικάριαΠάντως σε πολλά παιχνίδια είναι οφθαλμοφανές ότι οι αθλητές είναι εξαιρετικά κουρασμένοι. Ειδικά αυτοί που έρχονται από σκληρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κι έχουν να αντιμετωπίσουν συχνά δύσκολες κλιματικές συνθήκες σε μια άλλη ήπειρο φάνηκε πολλές φορές ότι είχαν πολύ βαριά πόδια. Το ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο γρήγορο, σκληρό και απαιτητικό, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν άνθρωποι. Οπότε όσο περνάει ο καιρός και η κούραση θα μεγαλώνει, η σκοπιμότητα θα παίρνει το πάνω χέρι.Οι απόντεςΌπως και να το δεις, Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι λίγο άνοστο. Θα πεις ότι ο Ινφαντίνο έχει και ιταλικό αίμα, αλλά αυτό είναι θέμα για διαφορετική ανάλυση. Όσο για την Ελλάδα, βλέποντας κάποιες ομάδες σκέφτεσαι ότι κανονικά, με βάση τους παίκτες που έχει, θα έπρεπε να είναι εκεί.

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