Κλείνουν τα γραφεία του Twitter για λόγους ασφαλείας - Όταν ξανανοίξουν δεν θα λειτουργούν οι κάρτες των απολυμένων 

Το Twitter κλείνει σήμερα Παρασκευή τα γραφεία του, ενόψει των μαζικών απολύσεων που αναμένονται. Σύμφωνα με εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα που διέρρευσε, αναμένεται να απολυθούν περίπου 3.500 εργαζομένοι της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν μαζική αγωγή στην οποία αναφέρουν ότι οι απολύσεις θα γίνουν «χωρίς ικανό χρόνο ειδοποίησης κατά παράβαση τόσο του ομοσπονδιακού, όσο και του πολιτειακού νόμου (Καλιφόρνια)».

Μετά από αυτή την κίνηση, το Twitter – υπό τη νέα διεύθυνση του Ιλον Μασκ - ανακοίνωσε στους υπαλλήλους του ότι τα γραφεία κλείνουν μέχρι νεωτέρας και θα ανασταλεί κάθε πρόσβαση μέσω καρτών «για να εγγυηθούμε την ασφάλεια κάθε εργαζομένου καθώς και εκείνη των συστημάτων και των δεδομένων του Twitter».

Στο κείμενο δεν διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των απολύσεων. Αναφέρεται όμως ότι οι υπάλληλοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail εάν καταργείται ή όχι η θέση τους.

Ετσι, τα γραφεία κλείνουν για να μην «διχαστεί το προσωπικό» και - όταν όλα τελειώσουν και τα γραφεία ξανανοίξουν - οι απολυμένοι απλά δεν θα μπορούν να περάσουν με την κάρτα τους.

Twitter employees vented their frustrations about the layoffs on the social network, using the hashtag #OneTeam https://t.co/AfpB2L9z9L 5/5