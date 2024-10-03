Η Αγκυρα προειδοποιεί για πιθανότητα περιφερειακού πόλεμου σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο επισημαίνοντας την ενόχλησή της από την παρουσία αμερικανικών πλοίων στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, ο Ομέρ Τσελίκ, Εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και ανάπτυξης, τόνισε πως δεν έχει μείνει σχεδόν κανένα μέρος για ψαρόβαρκες στη Μεσόγειο, παντού είναι γεμάτα πολεμικά πλοία και ο αριθμός τους αυξάνεται.

Ο σκοπός αυτού είναι η προστασία του Ισραήλ, εξηγεί εκτιμώντας πως αναμφίβολα, κάθε κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα να απαντήσει στην τρομοκρατία και σε μια εθνική απειλή, αλλά όποιος λέει «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται» επιτρέπει στο Ισραήλ να σκοτώσει περισσότερες γυναίκες και παιδιά.

«Το σημείο στο οποίο έφτασε η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία αψηφά ολόκληρη τη διεθνή τάξη, δείχνει ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση Νετανιάχου που απειλεί την ασφάλεια των Εβραίων στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο» συνοψίζει και προσθέτει πως «εάν το ανθρωπιστικό μέτωπο εναντίον αυτής της κυβέρνησης της γενοκτονίας δεν μπορεί να υπερβεί τα λόγια και να αναλάβει δράση που θα σταματήσει αυτή τη γενοκτονία, θα δημιουργήσει μια περιοχή αστάθειας που θα επεκταθεί πολύ πέρα από τον περιφερειακό πόλεμο, μπορεί να προκαλέσει κάποια ασύμμετρη αστάθεια και θα εξαπλώθηκε σε μια πολύ ευρύτερη γεωγραφία».

