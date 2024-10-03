Ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επανέλαβε σήμερα ότι οι δυτικές χώρες θα στηρίζουν την Ουκρανία «μέχρι τη νίκη» της επί της Ρωσίας, κατά την πρώτη επίσκεψή του στο Κίεβο, δύο ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Η επίσκεψη αυτή σημειώνεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Ουκρανία, οι δυνάμεις της οποίας υποχωρούν στο ανατολικό μέτωπο, με απώλειες σε άνδρες και οπλισμό και ενώ ακούγονται ολοένα και περισσότερες φωνές που ζητούν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου – ακόμη και μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου.

Νωρίτερα σήμερα η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι κατέλαβε την πόλη Βούχλενταρ, για την οποία έδωσε άγρια μάχη επί σχεδόν δύο χρόνια.

«Είναι προτεραιότητά μου και προνόμιό μου να προωθήσω» την υποστήριξη της Δύσης «ώστε η Ουκρανία να νικήσει», είπε ο Ρούτε, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο τελευταίος επανέλαβε τα παράπονά που εκφράζει εδώ και μήνες στους Δυτικούς συμμάχους του, τους οποίους κατηγορεί ότι καθυστερούν τις παραδόσεις πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, οπλικά συστήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας συζήτησης για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναντίον του ρωσικού εδάφους. Το Κίεβο ζητά να του επιτραπεί να βάλει εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας, ώστε να περιορίσει τις δυνατότητες της Μόσχας να πλήττει την Ουκρανία, όμως πολλοί σύμμαχοί του, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, αρνούνται να του δώσουν το «πράσινο φως», φοβούμενοι μια κλιμάκωση του πολέμου.

«Χρειαζόμαστε μια επαρκή ποσότητα όπλων, συμπεριλαμβανομένων και όπλων μεγάλου βεληνεκούς για τα οποία, κατά την άποψή μου, οι εταίροι μας ήδη καθυστερούν» είπε ο Ζελένσκι. Υπογράμμισε επίσης ότι θέλει να πείσει τις δυτικές χώρες «να καταρρίπτουν ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που στοχεύουν την Ουκρανία, παραδεχόμενος ότι «πρόκειται για μια δύσκολη απόφαση» και ότι οι σύμμαχοι της χώρας του «δεν είναι ακόμη έτοιμοι» να το πράξουν.

Ο Ρούτε είναι από τους ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας και χαρακτηρίζεται «ρωσόφοβος» από τη Μόσχα. Μεταξύ άλλων, είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στους Ουκρανούς. Ο Ζελένσκι τον χαρακτήρισε «μεγάλο φίλο» και υπενθύμισε ότι ο στόχος του Κιέβου είναι «η πλήρης ένταξη της Ουκρανίας» στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

