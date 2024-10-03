Στην πρώτη εμπλοκή μετά την έναρξη των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων, ο λιβανέζικος στρατός απάντησε με πυρά εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών σε ένα περιστατικό που ενδεχομένως να σηματοδοτεί την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Είναι η πρώτη φορά που ο στρατός του Λιβάνου αντεπιτίθεται στις δυνάμεις του Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση πριν από ένα χρόνο, δήλωσε στο Reuters μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας.

Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα σε στρατιωτικό φυλάκιο στο νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες του απάντησαν με πυρά.

Αν και πρόκειται για περιορισμένο περιστατικό προς το παρόν, η ανταλλαγή πυρών αποτελεί δυνητικά επικίνδυνη εξέλιξη. Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, που υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, είναι πιστές στο κράτος του Λιβάνου, όχι στη Χεζμπολάχ, και δεν συμμετέχουν ενεργά σε μάχες με τον ισραηλινό στρατό. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι απώλειες στις τάξεις του στρατού ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιδρομών.

Νέες επιδρομές στη Βηρυτό

Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε τρεις νέες αεροπορικές επιδρομές σήμερα το μεσημέρι στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, μετά από μια νύχτα έντονων ισραηλινών βομβαρδισμών, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν το Αρχηγείο Πληροφοριών της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, καταστρέφοντας υποδομές και χτυπώντας βασικά κέντρα πληροφοριών και διοίκησης, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

לפני זמן קצר, מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אגף המודיעין, תקפו מטרות של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, בהן פעילי היחידה, אמצעי איסוף, מפקדות ותשתיות נוספות>> pic.twitter.com/8Rqfr0f1wz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 3, 2024

Οι IDF ανέφεραν ότι μαχητικά αεροσκάφη της IAF, καθοδηγούμενα από πληροφορίες από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, στόχευσαν τοποθεσίες της Χεζμπολάχ που εμπλέκονται στις επιχειρήσεις πληροφοριών της ομάδας.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ είπε ότι πυροδότησε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που διείσδυσαν σε χωριό του νότιου Λιβάνου.

Διευρύνει το μέτωπο των επιχειρήσεων το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε την Πέμπτη τους κατοίκους περισσότερων από 20 πόλεων στον νότιο Λίβανο να εκκενώσουν αμέσως, καθώς συνέχιζε την εισβολή μετά τις χειρότερες απώλειές του, σε έναν χρόνο μάχης με την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η έκκληση για εκκένωση από τις νότιες πόλεις περιελάμβανε την πρωτεύουσα της επαρχίας Ναμπατιέχ, υποδηλώνοντας ότι επίκειται μια άλλη ισραηλινή επιχείρηση που αποσκοπεί στην περαιτέρω αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ, το οποίο μάχεται με τη Χαμάς στη Γάζα για σχεδόν ένα χρόνο, έστειλε τα στρατεύματά του στο νότιο Λίβανο μετά από δύο εβδομάδες έντονων αεροπορικών επιδρομών, κλιμακώνοντας την ένταση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ βομβάρδισε το κέντρο της Βηρυτού, μία επίθεση που σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σκότωσε 9 ανθρώπους.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν μια τεράστια έκρηξη, η οποία σύμφωνα με πηγή ασφαλείας είχε στόχο ένα κτίριο στην περιοχή Μπαχούρα, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κοινοβούλιο, το πιο κοντινό χτύπημα του Ισραήλ στο κέντρο της πόλης.

"Άλλη μια άγρυπνη νύχτα στη Βηρυτό. Μετρώντας τις εκρήξεις που τρέμουν την πόλη. Χωρίς προειδοποιητικές σειρήνες. Χωρίς να γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει. Μόνο αυτή η αβεβαιότητα βρίσκεται μπροστά. Το άγχος και ο φόβος είναι πανταχού παρόντες", δήλωσε στην πλατφόρμα X η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ στο Λίβανο, Jeanine Hennis-Plasschaert την Πέμπτη.

Οργάνωση πολιτικής άμυνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ είπε ότι 7 από το προσωπικό της, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί, σκοτώθηκαν στην επίθεση στη Βηρυτό, την οποία το Ισραήλ είπε ότι ήταν μια «ακριβής» αεροπορική επιδρομή.

Το Ισραήλ είπε επίσης ότι στόχευσε ένα δημοτικό κτίριο στην πόλη Bint Jbeil του νότιου Λιβάνου σκοτώνοντας 15 μέλη της Χεζμπολάχ, ενώ περισσότεροι από 12 ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν επίσης το νότιο προάστιο της Dahiyeh, όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα την περασμένη εβδομάδα.

Οκτώ Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε χερσαίες μάχες την Τετάρτη στο νότιο Λίβανο, καθώς οι δυνάμεις του έπεσαν στον βόρειο γείτονά του.

Καθώς πιέζει προς τον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ εξετάζει επίσης τις επιλογές του για αντίποινα εναντίον του μεγάλου εχθρού του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

