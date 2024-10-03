Οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν σήμερα ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στη ρωσική πόλη Κουρτσάτοφ, αλλά δεν προκλήθηκαν ζημιές στον κοντινό πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ο κυβερνήτης Αλεξέι Σμιρνόφ δήλωσε ότι συντρίμμια του drone προκάλεσαν εκρήξεις σε κτίριο που δεν σχετίζεται με τον πυρηνικό σταθμό.

Πολλά ρωσικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν νωρίτερα την «ουκρανική επίθεση», η οποία, όπως είπαν, είχε αποτραπεί από την αντιαεροπορική άμυνα, αλλά είχε προκαλέσει πυρκαγιά αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον πυρηνικό σταθμό.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του πυρηνικού σταθμού, η Rosenergoatom, δήλωσε ότι η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά και τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν εντός των φυσιολογικών ορίων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις αναφορές από ανεξάρτητες πηγές.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εισήλθαν στην περιοχή του Κουρσκ σε μια αιφνιδιαστική διασυνοριακή εισβολή στις 6 Αυγούστου και παραμένουν εκεί παρά το ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να τις απωθήσει.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, επισκέφθηκε τον πυρηνικό σταθμό στις 27 Αυγούστου και δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε σοβαρό ατύχημα επειδή δεν διαθέτει προστατευτικό θόλο, ο οποίος θα μπορούσε να τον προστατεύσει από πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οβίδες πυροβολικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.