Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι 28 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές και έχει στείλει στρατό πολεμώντας τη Χεζμπολάχ.

«Πολλοί (άλλοι) εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας δεν πηγαίνουν στις δουλειές τους και έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές όπου εργάζονται λόγω των βομβαρδισμών», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. «Αυτό περιορίζει σοβαρά την παροχή περίθαλψης των μαζικών τραυματισμών και τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας», τόνισε.

Ο ΠΟΥ δεν θα είναι σε θέση να παραδώσει μια μεγάλη προγραμματισμένη αποστολή ιατρικών προμηθειών στη χώρα αύριο, Παρασκευή, λόγω των περιορισμών στις αερομεταφορές, πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι πάνω από 40 διασώστες και πυροσβέστες έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

