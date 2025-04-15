Τζέι Ντι Βανς κατά Ζελένσκι: «Εξωφρενικά τα σχόλια του εναντίον μου»

Στην αντεπίθεση ο Τζέι Ντι Βανς. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τη θέση του ότι ήθελε η Ευρώπη στο σύνολό της να αυξήσει τις δαπάνες της για την ασφάλεια και επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Απαντώντας στα πρόσφατα σχόλια του Ζελένσκι ότι κατά κάποιο τρόπο δικαιολογεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις ενέργειες του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Βανς υποστήριξε ότι είχε καταδικάσει τη Ρωσία από το 2022, αλλά έκτοτε προσπάθησε να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους και των δύο πλευρών για την εξεύρεση λύσης.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζεις ηθικά τη ρωσική υπόθεση ή ότι υποστηρίζεις την εισβολή πλήρους κλίμακας, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποιες είναι οι στρατηγικές κόκκινες γραμμές τους, με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι προσπαθούν οι Ουκρανοί να βγάλουν από τη σύγκρουση», είπε.

«Νομίζω ότι είναι κάπως εξωφρενικό για τον Ζελένσκι να λέει στην [αμερικανική] κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή στηρίζει ολόκληρη την κυβέρνησή του και την πολεμική του προσπάθεια, ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο στο πλευρό των Ρώσων». Ο Βανς είπε ότι αυτό το είδος ρητορικής «σίγουρα δεν είναι παραγωγικό».

