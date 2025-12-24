Αχμέντ αλ Αχμέντ... Ο μουσουλμάνος ήρωας που πάλεψε με γυμνά χέρια με τον έναν εκ των δύο μακελάρηδων του Μπόνταϊ Μπιτς, στο Σίδνεϊ και συγκλόνισε τον πλανήτη, είναι πολύ κοντά να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στην οικογένειά του, σε μία πιθανώς νέα πραγματικότητα.

Ο 44χρονος που όρμηξε και αφόπλισε τον ένοπλο τρομοκράτη στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, «αναρρώνει πολύ καλά», σύμφωνα με τους γιατρούς, παρ'οτι είχε τραυματιστεί σε πέντε σημεία από πυροβολισμούς.

Ο Αχμέντ απολάμβανε μία ήσυχη μέρα πίνοντας καφέ με τον ξάδερφό του, όταν οι δύο τρομοκράτες άρχισαν να θερίζουν ζωές. Από την τρομοκρατική επίθεση του Σαγίντ Ακράμ και του γιου του, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Όπως ανέφεραν οι γιατροί που παρακολουθούν τον Αχμέντ, το αριστερό του χέρι, το οποίο δέχθηκε τα πυρά, θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες ακόμα προκειμένου να επανέλθει σε λειτουργική κατάσταση.

Ο «ήρωας του Μπόνταϊ», όπως τον αποκαλούν πλέον, θα χρειαστεί πολύ καιρό για να ανακάμψει σωματικά και ψυχολογικά, ωστόσο όταν επιστρέψει στο μαγαζί με τα καπνικά προϊόντα που διαθέτει και στο σπίτι του, θα βρεθεί απέναντι σε ένα νέο περιβάλλον. Ήδη, δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αφήσει σημειώματα, λουλούδια και δώρα στο μαγαζί του, προκειμένου να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την αυτοθυσία και τον ηρωισμό που επέδειξε.

