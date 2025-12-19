Λογαριασμός
Δωρεά 1,65 εκατ. δολαρίων από τους Αυστραλούς στον Σύρο ήρωα της παραλία Μποντάι - Βίντεο

Σχεδόν 43.000 Αυστραλοί πολίτες συνεισέφεραν μαζικά, για να ευχαριστήσουν με τον τρόπο τους τον 51χρονο Αχμέτ, που κινδυνεύει να χάσει το χέρι του 

αυστραλια

Χιλιάδες άνθρωποι στην Αυστραλία έκαναν έρανο για να συγκεντρώσουν χρήματα για τον άνδρα που κατάφερε να αφοπλίσει έναν από τους της ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μποντάι του Σίδνει.

Με καταγωγή από την πόλη Νάιραμπ, στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, ο Αχμέτ αλ Αχμέτ επαινέθηκε από τον Αυστραλό πρωθυπουργό Αλμπανέζε ως «ήρωας της Αυστραλίας» και νοσηλεύεται, με κίνδυνο να χάσει το χέρι του. 

Σχεδόν 43.000 Αυστραλοί πολίτες συνεισέφεραν μαζικά σε έναν ιστότοπο δωρεών και συγκέντρωσαν 2.6 εκατ δολάρια Αυστραλίας (1,65 εκατ. δολάρια ΗΠΑ)

Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok δείχνει τον Αχμέντ να δέχεται μια υπερμεγέθης επιταγή στο κρεβάτι του νοσοκομείου από τον Ζάκερι Ντερενιόφσκι (Zachery Dereniowski), έναν influencer στα κοινωνικά μέσα και συν-οργανωτή της καμπάνιας συγκέντρωσης χρημάτων.

«Σε ευχαριστούμε, τα αξίζεις» του είπε ο Ζάκερι. 

«Να είστε ενωμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι, να ξεχάσετε όλα τα κακά πράγματα και να σώζετε ζωές, όπως έκανα εγώ μέσα από την καρδιά μου» ευχήθηκε στον κόσμο με τα σπαστά αγγλικά του ο 51χρονος Αχμέτ. 

Οι γονείς του Αχμεντ αλ Αχμεντ, που ταξίδεψαν στο Σίδνεϊ για να επανενωθούν με τον γιο τους, δήλωσαν στο Australian Broadcasting Corp. ότι ο γιος τους είχε υπηρετήσει στην Αστυνομία και στις Κεντρικές Δυνάμεις Ασφαλείας στη Συρία.

Ο πατέρας του, Μοχάμεντ Φάτεχ αλ Αχμεντ, δήλωσε ότι νιώθει περηφάνια και τιμή, «γιατί ο γιος μου είναι ήρωας της Αυστραλίας». «Οταν έκανε αυτό που έκανε, δεν σκέφτηκε καθόλου το υπόβαθρο των ανθρώπων που έσωζε ή εκείνων που πέθαιναν στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά. 
 

