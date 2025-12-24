Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 16 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Τουλάχιστον 16 ουκρανικά drones, τα οποία κατευθύνονταν σε στόχους στη Μόσχα, κατέρριψε τις τελευταίες ώρες η αεράμυνα της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν έλεγχο στις περιοχές που καταρρίφθηκαν τα ουκρανικά drones, αλλά δεν εντοπίστηκαν ζημιές από τα συντρίμμια.

Ωστόσο, για κάποιες ώρες ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους τα δύο από τα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι μονάδες αεράμυνάς του κατέστρεψαν 172 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σχεδόν τα μισά από αυτά πάνω από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Yefremov στην περιοχή Τούλα της Ρωσίας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης μεταγωγικών αεροσκαφών στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Τούλα, Ντμίτρι Μιλιάεφ, δήλωσε ότι τα συντρίμμια ενός καταρριφθέντος ουκρανικού drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανικό χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.