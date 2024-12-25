Καθώς οι νέοι ηγέτες της Συρίας εδραιώνουν τον έλεγχο και συγχωνεύουν τις ανταρτικές φατρίες υπό το υπουργείο Άμυνας της χώρας, το μέλλον των Κούρδων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία παραμένει αβέβαιο. Το ίδιο ισχύει και για τα στρατόπεδα και τις φυλακές που ελέγχουν, όπου κρατούνται χιλιάδες μέλη οικογενειών μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, μαζί με ύποπτους μαχητές.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ένας συνασπισμός Κούρδων μαχητών που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη βορειοανατολική Συρία, δέχονται επιθέσεις από δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Η σχέση των SDF με τη νέα συριακή κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), της ισλαμιστικής αντάρτικης ομάδας που ηγήθηκε της ανατροπής του Άσαντ, είναι αβέβαιη.

Οι SDF πρωτοστάτησαν στη μάχη ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, τα απομεινάρια του οποίου ανασυντάσσονται στη Συρία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον φόβο αναζωπύρωσης του ISIS απέστειλαν μήνυμα προς την Τουρκία έπειτα από σχετικές αναφορές να μην να εισβάλει στη Βορειοανατολική Συρία όπως μετέδωσε νωρίτερα ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επικοινώνησε τηλεφωνικά, το βράδυ της Τρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ με αποκλειστικό αντικείμενο της συζήτησης τη συνεχιζόμενη κρίση στη Συρία.

Μάλιστα, σε μία εξέλιξη που πυροδοτεί περαιτέρω την κρίση στην περιοχή, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε νέες απειλές προς τις κουρδικές δυνάμεις προειδοποιώντας ότι «είτε θα αποχαιρετήσουν τα όπλα τους, είτε θα ταφούν στη Συρία μαζί με τα όπλα τους».

Ποιοι βρίσκονται στα στρατόπεδα

Τα στρατόπεδα είναι, στην πραγματικότητα, υπαίθρια κέντρα κράτησης. Ο πληθυσμός τους αυξήθηκε μετά την ήττα του χαλιφάτου του ISIS το 2019.

Ωστόσο, όσοι παραμένουν εκεί δεν έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα, εγείροντας ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σημειώνει η Washington Post. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες και παιδιά, που δεν προέρχονται από τη Συρία αλλά από την περιοχή και από δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι εξ αυτών δεν πιστεύεται ότι συνδέονται με τον ISIS, αλλά αντίθετα πρόκειται για ανθρώπους που διέφυγαν από τη βία.

Σχεδόν 47.000 άνθρωποι κρατούνταν σε δύο στρατόπεδα, το αλ-Χολ και το Ροχ, από τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός - μια ομάδα 87 κρατών μελών που συμμάχησαν εναντίον του ISIS - είπε τον Νοέμβριο ότι υπήρχαν 39.904 άνθρωποι στο αλ Χολ. Ο πληθυσμός στο αλ Χολ μειώνεται, σημείωσε ο συνασπισμός, λόγω των αυξημένων επαναπατρισμών.

Όμως, αυτό που περιπλέκει το ζήτημα του επαναπατρισμού είναι η άρνηση πολλών χωρών —ιδιαίτερα στη Δύση— να δεχθούν πίσω τους πολίτες τους. Κάποιες εξ αυτών έχουν αφαιρέσει την υπηκοότητα από τα υποτιθέμενα μέλη του ISIS, καθιστώντας τους ανιθαγενείς. Το Ιράκ είναι μια από τις λίγες χώρες που έχει εργαστεί για τον επαναπατρισμό των πολιτών του από το αλ-Χολ και το Ροχ.

Ποιος φυλάει τα στρατόπεδα

Τα στρατόπεδα φυλάσσονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, SDF. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις SDF, παρέχοντάς τους όπλα και εκπαίδευση, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν το ISIS. Το Πεντάγωνο αποκάλυψε αυτόν τον μήνα ότι υπάρχουν περίπου 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Συρία , στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της ανασυγκρότησης των θυλάκων του ISIS.

Οι Κούρδοι είναι μια εθνική μειονότητα στη Μέση Ανατολή, χωρίς δικό τους κράτος και είναι διαμοιρασμένοι σε τμήματα της Τουρκίας, του Ιράκ, της Συρίας και του Ιράν.

Η Τουρκία θεωρεί ότι οι SDF ευθυγραμμίζονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ή PKK, το οποίο η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση.

Τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια

Η μεταβαλλόμενη δυναμική ισχύος στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Άσαντ έχει περιπλέξει τα πράγματα για τις SDF, συμπεριλαμβανομένων των στρατοπέδων που ελέγχει.

Μέσα στο χάος της ανατροπής του Άσαντ, οι SDF δέχονται αυξανόμενες επιθέσεις από τους εχθρούς τους, δηλαδή τον Εθνικό Στρατό της Συρίας, που υποστηρίζεται από την Τουρκία. Ως μέρος μιας συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι SDF έχουν ήδη αποσυρθεί από την πόλη Μανμπίτζ.

Οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Λίντσεϊ Γκράχαμ απείλησαν την Τρίτη με κυρώσεις στην Τουρκία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, εάν δεν συμφωνήσει σε μια «παρατεταμένη εκεχειρία» και μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. «Οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των Σύρων Κούρδων εταίρων μας, απειλώντας για άλλη μια φορά τη ζωτική αποστολή της αποτροπής της αναζωπύρωσης του ISIS», ανέφεραν οι γερουσιαστές σε ανακοίνωσή τους.

Ο Σίναμ Μοχάμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής του πολιτικού βραχίονα των SDF, δήλωσε στην Washington Post σε συνέντευξή του αυτόν τον μήνα ότι οι SDF δεσμεύτηκαν να φυλάξουν τους κρατούμενους του ISIS, αλλά ότι οι αυξημένες επιθέσεις μπορεί να τις αναγκάσουν να εκτρέψουν στρατιωτικούς πόρους.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες ότι θύλακες του ISIS θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια της στιγμής. Ο Μοχάμεντ είπε ότι εντός των στρατοπέδων του ISIS υπάρχει κινητικότητα από τότε που οι Σύροι αντάρτες κατέλαβαν τη Δαμασκό.

«Αυτή είναι μια απειλή για όλη την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον παγκόσμιο συνασπισμό για να σταματήσει και να τερματιστεί το ISIS, όλα θα χαθούν μάταια», είπε.



Πηγή: skai.gr

