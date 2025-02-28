Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη τη «στήριξη» του στη ρήτρα συλλογικής άμυνας της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ (Άρθρο 5), ακρογωνιαίο λίθο της Συμμαχίας που προβλέπει πως σε περίπτωση που κάποιο κράτος-μέλος του δεχθεί επίθεση, τα υπόλοιπα μέλη δεσμεύονται να σπεύσουν σε βοήθεια.

Ερωτηθείς για το Άρθρο 5 στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντηση με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «το υποστηρίζω», αλλά συμπλήρωσε «δεν νομίζω ότι θα έχουμε λόγο» επίκλησής του.

Εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση πως θα επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι «θα είναι μια μακροχρόνια ειρήνη».

Πηγή: abcnews.go.com

