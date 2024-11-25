Τουρκία: Νέα επίθεση του Ερντογάν στην ισραηλινή κυβέρνηση για βαναυσότητα κατά των Παλαιστινίων

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τη Δευτέρα τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, και επαίνεσε τις Παλαιστίνιες γυναίκες για το θάρρος και την ανθεκτικότητά τους.



«Η τρελή κυβέρνηση (του Μπενιαμίν) Νετανιάχου σφαγιάζει βάναυσα δεκάδες γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και βρέφη κάθε μέρα, σαν κατά συρροή δολοφόνους που απολαμβάνουν τη δολοφονία», είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στην Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε επίσης θαυμασμό για το θάρρος των Παλαιστινίων γυναικών, τονίζοντας τη δύναμή τους απέναντι στη βία.«Μέσα στις βαρβαρότητες που διαπράττει το ’’δίκτυο σφαγών’’, οι αξιότιμες γυναίκες της Παλαιστίνης αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο και όλες τις γυναίκες μέσω της αξιοπρεπούς αντίστασής τους ενάντια στον καταπιεστή», πρόσθεσε ο πρόεδρος.Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας να υποστηρίξει τις Παλαιστίνιες γυναίκες, λέγοντας: «Δεν θα διστάσουμε να δείξουμε την αντίδρασή μας και να υπερασπιστούμε το πιο θεμελιώδες δικαίωμά σας στη ζωή, παρά τις πιέσεις του σιωνιστικού λόμπι».

