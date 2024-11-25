Λονδίνο: Ανθρωποκυνηγητό μετά από πυροβολισμούς, δύο τραυματίες

Ένα οκτάχρονο κορίτσι, και ένας 34χρονος τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροβολισμούς στο δυτικό Λονδίνο.

Το οχτάρονο παιδί και o 34χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκαν λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Βρετανίας), ανακοίνωσε η Μητροπολιτική αστυνομία.

Η οχτάχρονη βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, καθώς τα τραύματά της δεν είναι απειλητικά για τη ζωή, διευκρίνισε η Μητροπολιτική αστυνομία, ενώ οι αστυνομικοί αναμένουν ενημέρωση για την κατάσταση του άνδρα.

Μια 32χρονη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, αλλά δεν τραυματίστηκε.

Οι αρχές διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη και ζητούν τη βοήθεια πιθανών μαρτύρων.

