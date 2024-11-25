Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επισκέπτεται σήμερα Δευτέρα, την Τουρκία, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Κατά τις συναντήσεις του Ρούτε στην Άγκυρα, η τουρκική πλευρά αναμένεται να θέσει την παρουσία της κουρδικής παράταξης PYD και της υπό την ηγεσία της πολιτοφυλακής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), τις οποίες στηρίζουν οι ΗΠΑ. Η Άγκυρα ταυτίζει την παρουσία των κουρδικών δυνάμεων στα νότια σύνορά της με την οργάνωση ΡΚΚ και την τρομοκρατία.

Η τουρκική ηγεσία αναμένεται να θέσει επίσης στον γενικό γραμματέα το θέμα του πιθανού διαμεσολαβητικού ρόλου της Τουρκίας στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και άλλα διμερή θέματα, ιδίως σε σχέση με τις αλλαγές που αναμένονται στις διατλαντικές σχέσεις μετά την ανάληψη της εξουσίας στις ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο των επαφών του στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Μαρκ Ρούτε θα συναντηθεί και με εκπροσώπους της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας, οι οποίες έγιναν πρόσφατα στόχος τρομοκρατικής επίθεσης.

Πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε την Παρασκευή στη Φλόριντα με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ επόμενος σταθμός του γενικού γραμματέα θα είναι η Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

