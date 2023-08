Πανικός σε πτήση: Καταιγίδα χτυπά αεροπλάνο – Επιβάτες κλαίνε, ουρλιάζουν και κάνουν εμετό (βίντεο) Κόσμος 13:42, 28.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης από το Αλικάντε της Ισπανίας προς την Μαγιόρκα