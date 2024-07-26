Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ απαιτεί οι ΗΠΑ να «σβήσουν» το Ιράν από τον χάρτη αν δολοφονηθεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα «σβήσουν» το Ιράν από τον χάρτη, «από την επιφάνεια της Γης», αν δολοφονηθεί με υπαιτιότητα της Τεχεράνης, ανέφερε χθες Πέμπτη, μια ημέρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στην «απειλή» αυτή.

«Αν όντως ‘δολοφονήσουν τον πρόεδρο Τραμπ’, κάτι που είναι πάντα μια πιθανότητα, ελπίζω ότι η Αμερική θα αφανίσει το Ιράν, θα το σβήσει από την επιφάνεια της Γης», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο μέσω Truth Social.

«Αν δεν το κάνουν, οι Αμερικανοί ηγέτες θα θεωρηθούν δειλοί!», πρόσθεσε.

Προχθές Τετάρτη, στην ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου τόνισε πως «όπως μάθαμε πρόσφατα, αυτοί (σ.σ. το Ιράν) απειλούν ξεδιάντροπα να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Τραμπ».

Οι αμερικανικές αρχές έλαβαν, κατά δημοσιεύματα, πληροφορίες πριν από μερικές εβδομάδες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη απεργάζεται συνωμοσία εναντίον του κ. Τραμπ· αποφάσισαν να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας του.

Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τη «μοχθηρή» κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

