Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στη Δυτική Όχθη πεθαίνει υπό κράτηση του Ισραήλ

Ηγέτης της τοπικής οργάνωσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πέθανε υπό κράτηση στο Ισραήλ εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, ανακοίνωσε υπηρεσία της Παλαιστινιακής Αρχής σήμερα.

Ο Μουστάφα Μουχάμαντ Αμπού Άρα, 63 ετών, πέθανε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο από τη φυλακή Ραμόν του νότιου Ισραήλ, εξήγησε η Παλαιστινιακή Επιτροπή Υποθέσεων Φυλακισμένων.

«Πριν από τη σύλληψή του, υπέφερε από σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειαζόταν εντατική ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο, από τη στιγμή της σύλληψής του, ο σεΐχης Αμπού Άρα υπέστη εγκλήματα άνευ προηγουμένου, όπως όλοι οι φυλακισμένοι (...) από την έναρξη του πολέμου εξόντωσης», κατήγγειλε η επιτροπή.

Ο Αμπού Άρα, που συνελήφθη τον Οκτώβριο, υπέστη βασανιστήρια και στέρηση ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αρχές του Ισραήλ δεν έχουν αντιδράσει στην καταγγελία.

Τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει σε φυλακές του Ισραήλ από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε η Ένωση Παλαιστινίων Φυλακισμένων τον περασμένο μήνα.

Ο πόλεμος ξέσπασε όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον 39.175 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

