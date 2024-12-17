Ράφα: Δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν κοντά στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για έναν 35χρονο και έναν 26χρονο που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατάρρευσης ερειπωμένου κτιρίου, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού. Δε βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικών που να υποδηλώνουν ότι το κτίριο ήταν παγιδευμένο, ανέφεραν εμπειρογνώμονες.

Από τη 27η Οκτωβρίου 2023, όταν ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, 386 στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με απολογισμό των IDF.

Έναυσμα για τον πόλεμο στη Γάζα αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 1.208 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) η οποία βασίζεται σε στοιχεία των ισραηλινών αρχών και περιλαμβάνει επίσης τους ομήρους που βρήκαν τον θάνατο σε συνθήκες αιχμαλωσίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 45.059 Παλαιστίνιοι από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.

