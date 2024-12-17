ΛΔ Κονγκό: Σοβαρή μορφή ελονοσίας η μυστηριώδης ασθένεια που έχει εντοπιστεί στη χώρα

Το υπουργείο Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι μια μυστηριώδης μέχρι πρότινος ασθένεια που έχει εντοπιστεί και εξαπλώνεται γρήγορα στη νοτιοδυτική επαρχία Κουάνγκο είναι μια σοβαρή μορφή ελονοσίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η ασθένεια είχε σκοτώσει τον Νοέμβριο 143 ανθρώπους στην υγειονομική ζώνη Πάνζι στην επαρχία Κουάνγκο.

Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι πυρετός, πονοκέφαλος, βήχας, καταρροή και πόνος στο σώμα.

"Το μυστήριο επιτέλους λύθηκε. Πρόκειται για μια περίπτωση σοβαρής ελονοσίας με τη μορφή αναπνευστικής νόσου", τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας ότι ο υποσιτισμός στην περιοχή έχει αποδυναμώσει τον τοπικό πληθυσμό, αφήνοντάς τον πιο ευάλωτο σε ασθένειες.

Το υπουργείο τόνισε παράλληλα ότι από τον Οκτώβριο έχουν αναφερθεί 592 κρούσματα της νόσου, με ποσοστό θνησιμότητας 6,2%.

Ο υπουργός Υγείας της επαρχίας δήλωσε στο Reuters ότι το φάρμακο κατά της ελονοσίας που παρέχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) διανέμεται στο κύριο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας της υγειονομικής ζώνης Πάνζι.

Ένας εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε ότι περισσότερα κιτ υγείας για μέτριας και σοβαρής μορφής κρούσματα επρόκειτο να φτάσουν αύριο Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

