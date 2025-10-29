Μεντβέντεφ: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της Ημέρας της Κρίσης

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία ενώ επιτέθηκε και στον Βέλγο Υπουργό Θίο Φράνκεν.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους της Ρωσίας (και ιδιαίτερα στον ηλίθιο Βέλγο Υπουργό Άμυνας) για την επιτυχημένη δοκιμή του πυρηνοκίνητου υποβρύχιου drone Poseidon. Σε αντίθεση με τον (πύραυλο) Burevestnik, το Poseidon μπορεί να θεωρηθεί ένα πραγματικό όπλο της Ημέρας της Κρίσης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο X.

Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

«Θα σβήσουμε τη Μόσχα από τον χάρτη»

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα De Morgen, όταν ρωτήθηκε αν φοβόταν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα εξαπέλυε πυραυλική επίθεση στις Βρυξέλλες, ο Φράνκεν φέρεται να απάντησε: «Όχι, γιατί τότε θα χτυπήσει την καρδιά του ΝΑΤΟ και τότε θα ισοπεδώσουμε τη Μόσχα».

«Θα σβήσουμε τη Μόσχα από τον χάρτη» έχει προειδοποιήσει ακόμη ο Βέλγος Υπουργός, θέλοντας να τονίσει ότι την ισχύ και τη δέσμευση της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 5, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους αποτελεί επίθεση εναντίον όλων.

Η Ρωσική Πρεσβεία στο Βέλγιο επέκρινε τα σχόλια ως «προκλητικά και ανεύθυνα».



Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Τετάρτη την Κεντρική Στρατιωτική Κλινική P.V. Mandryka, όπου συναντήθηκε με στρατιώτες που νοσηλεύονται. Σημείωσε ότι όλοι στην πρώτη γραμμή είναι ήρωες και η «τρέχουσα κατάσταση στη ζώνη είναι ευνοϊκή για τη Ρωσία».

Σύμφωνα με το TASS στη συνάντηση, ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δοκιμή του υποβρυχίου drone Poseidon (κάτω φωτογραφίες) την προηγούμενη ημέρα, και την ετοιμότητά του να επιτρέψει σε εκπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης την πρόσβαση σε «περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα». Επίσης έκανε αναφορά στους πυραύλους Burevestnik και Sarmat.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.