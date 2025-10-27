Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5

Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα

Hurricane Melissa

Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), όπως μεταδίδει το Reuters.

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι. Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυκλώνας Καραϊβική Τζαμάικα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark