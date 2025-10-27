Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5

Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), όπως μεταδίδει το Reuters.

10/27 5am EDT: #Melissa has strengthened to a Category 5 hurricane with 160 mph winds and a 917 mb central pressure, confirmed by the Air Force Reserve Hurricane Hunters. Conditions in #Jamaica will rapidly deteriorate later today and tonight. Here are the key messages:



See… pic.twitter.com/pMRRQdyOqU October 27, 2025

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι. Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Hurricane Melissa churns through the atmosphere above the Caribbean Sea with Jamaica, Cuba and Hispaniola bracing for its arrival https://t.co/EOWcNoHVXv pic.twitter.com/Kay6ZAxNYP — Reuters (@Reuters) October 27, 2025

