Μύρισε μπαρούτι στην Καραϊβική

Βενεζουέλα και Κολομβία στο στόχαστρο του «πολέμου κατά των καρτέλ» που έχει κηρύξει ο Τραμπ, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο General Ford στην περιοχή. Σχέδιο βομβαρδισμών αποκάλυψε το CNN. Ανάλυση DW.Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδευε για μια μεγάλη περιοδεία στην Ασία, που θα κορυφωθεί με την συνάντηση του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σε μια προσπάθεια για ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ και Κίνας, οσμή πραγματικού πολέμου απλώνεται πάνω από τη Λατινική Αμερική. Βενεζουέλα και Κολομβία έχουν μπει στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου με επίσημο στόχο την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών, αλλά με κινήσεις που θεωρούνται ασύμβατες με το Διεθνές Δίκαιο.



Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται καν έγκριση του Κογκρέσου για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων και πρόσθεσε: «Απλώς θα σκοτώνουμε όσους φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας.»

Πηγή: Deutsche Welle

Το δίκτυο CNN έκανε λόγο για σχέδια ακόμα και βομβαρδισμού στόχων στη Βενεζουέλα, την ώρα που το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του πλανήτη, το USS General Ford, εγκατέλειπε τη Μεσόγειο, βάζοντας πλώρη για την Καραϊβική. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας «αποστολή του USS Ford είναι να ενισχύσει τις δυνατότητες των ΗΠΑ για ανίχνευση, παρακολούθηση και παρεμπόδιση παράνομων δρώντων και δραστηριοτήτων που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών». Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, μαζί με τρία αντιτορπιλικά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο.Αναμένεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να φτάσουν το αεροπλανοφόρο και τα πλοία συνοδείας του στη Νότια Αμερική. Το πλοίο μήκους 333 μέτρων πήρε το όνομά του από τον 38ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 90 πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες επιθέσεις από αέρος σε πλεούμενα στα νερά της Καραϊβικής, σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, σκοτώνοντας 43 ανθρώπους, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.Έντονες αντιδράσειςΟ πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε τηλεοπτικό-ραδιοφωνικό του μήνυμα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «προσπαθούν να προκαλέσουν έναν πόλεμο, τον οποίο και θα αποτρέψουμε», προειδοποίησε μάλιστα ότι η χώρα διαθέτει αντιαεροπορικούς πυραύλους για να αμυνθεί.Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, στον οποίο η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις την Παρασκευή έκανε λόγο για εκβιασμούς μαφιόζικου τύπου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν είναι αποικία κανενός.Την στάση των ΗΠΑ επέκρινε από την Μαλαισία, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές επιθέσεων στην επικράτεια άλλων κρατών συνιστούν ωμή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας τους. Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και από αξιωματούχους του ΟΗΕ. «Η εσκεμμένη καταφυγή σε θανατηφόρα ισχύ δε επιτρέπεται παρά ως μέσο ύστατης προσφυγής όταν εγείρεται άμεση απειλή για τη ζωή», προειδοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.Πίσω από τα καρτέλΚάποιοι πάντως βλέπουν πέραν της επίσημης στόχευσης των καρτέλ και μια συνολικότερη προσπάθεια επίδειξης ισχύος των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά, συνολικά απέναντι στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.Mπορεί σήμερα να μην κυριαρχεί ο φόβος των δεκαετιών του 1970 και 1980 για επικράτηση του κομμουνισμού στη Νότια Αμερική, αλλά για την Ουάσινγκτον το νότιο κομμάτι της αμερικανικής ηπείρου παραμένει κομβικής σημασίας για τον ρόλο τους παγκοσμίως και υπάρχουν αρκετές ενοχλητικές κυβερνήσεις εκεί. Επιπλέον η «διάβρωση» αρκετών οικονομιών της περιοχής από τον «εμπορικό και οικονομικό επεκτατισμό» της Κίνας προκαλεί ανησυχίες σε πολλά αμερικανικά think tanks.Mπορεί τα ΜΜΕ στην Ευρώπη να στρέφουν κατά κύριο λόγο το βλέμμα τους στον πόλεμο των δασμών του Τραμπ εναντίον της ΕΕ, του Καναδά και της Κίνας, αλλά η πίεση του Αμερικανού προέδρου απέναντι σε νοτιοαμερικανικές κυβερνήσεις που «δεν συμπαθεί» είναι ασφυκτική και απροκάλυπτη και δεν περιορίζεται μόνο σε διπλωματικές και οικονομικές κυρώσεις.Aποκατάσταση αμερικανικής ηγεμονίαςΠίσω από την συστηματική σύνδεση της διακίνησης ναρκωτικών και της «απειλής» από τη μετανάστευση με θέματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, δεν κρύβεται μόνο μια ρητορική «εφεύρεση» του Τραμπ, αλλά η αγωνία για την αποκατάσταση της αμερικανικής ηγεμονίας σε ολόκληρη την ήπειρο. Η ανάμιξη στα εσωτερικά της Βραζιλίας με την αλληλεγγύη στον Μπολσονάρου, η άνευ όρων στήριξη στον Μιλέι στην Αργεντινή, το στενό «πρέσινγκ» στην πρόεδρο του Μεξικού Σέινμπαουμ είναι μερικά δείγματα αυτής της προσέγγισης. Η προσωπική αντιπάθεια προς τον «αριστερό» Γουστάβο Πέτρο της Κολομβίας προέρχεται και από την επίγνωση ότι χωρίς την στήριξη της Κολομβίας προς τα αμερικανικά σχέδια θα είναι δύσκολο να «παραδοθεί» ο Μαδούρο στη γειτονική Βενεζουέλα.Πολλοί πάντως προειδοποιούν για τις απρόβλεπτες συνέπειες που θα μπορούσε να επιφέρει η «στρατιωτικοποίηση» της αντιπαράθεσης με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής. Ειδικά όταν κάποιες κινήσεις μοιάζουν πολλές φορές με παρορμητικές αποφάσεις θυμού του προέδρου, που δεν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την περιοχή, από έναν πλανητάρχη που έχει βαλθεί να περάσει στην Ιστορία ως «ειρηνοποιός».Πηγές: ARD, RND

