Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Μακρόν και Ζελένσκι στο Παρίσι

Τριμερής συνάντηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του εκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο Ελιζέ, λίγο πριν την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων σήμερα το απόγευμα όπου εκεί βρισκόταν ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε ο επικεφαλής του πρωτοκόλλου στο Ελιζέ.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη και του Αμερικανού προέδρου μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν εντός του Μεγάρου των Ηλυσίων ενόψει της τελετής επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

Μετά το τέλος των συνομιλιών που διήρκεσαν περίπου 35 λεπτά.ο Τραμπ και ο Ζελένσκι αντάλλαξαν -ιστορική- χειραψία στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου των Ηλυσίων.

"Είχα μια καλή και παραγωγική τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων", έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. "Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό και με δίκαιο τρόπο. Μιλήσαμε για τον λαό μας, την κατάσταση επί του εδάφους και μια δίκαιη ειρήνη", πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι οι τρείς ηγέτες "συμφώνησαν να συνεχίζουν να εργάζονται από κοινού".

Στη συνέχεια, οι αυτοκινητοπομπές του Τραμπ και του Ζελένσκι κατευθύνθηκαν η μια μετά την άλλη προς την Παναγία των Παρισίων, για να παραστούν οι δύο ηγέτες στην τελετή επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Κίεβο, σε αντίθεση με τον νυν Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι φόβοι για την πολιτική που θα ασκήσει έναντι της Ουκρανίας εντάθηκαν όταν διόρισε τον Κιθ Κέλογκ απεσταλμένο για τη σύγκρουση στην Ουκρανία που σε παλαιότερη τοποθέτησή του είχε καλέσει το Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Είχε προηγηθεί ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε φτάσει λίγο νωρίτερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου τον υποδέχθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, για την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την εκλογή του.

🚨 NOW: President Trump is now meeting with Macron and Zelensky in France



Hopefully Trump will tell Zelensky to go pound sand.pic.twitter.com/bRX58ZOScb — Nick Sortor (@nicksortor) December 7, 2024

Κατά την άφιξή του, ο Τραμπ αντάλλαξε αρκετές χειραψίες με τον Εμμανουέλ Μακρόν, στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου.

«Είναι μεγάλη τιμή για τον γαλλικό λαό που σας υποδέχεται. Καλώς ήρθες πίσω », του είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ », απάντησε ο κ. Τραμπ, τονίζοντας τις «εξαιρετικές σχέσεις» του με τον Γάλλο πρόεδρο. «Είχαμε μεγάλη επιτυχία δουλεύοντας μαζί », είπε. «Ο κόσμος φαίνεται να είναι λίγο τρελός αυτή τη στιγμή », πρόσθεσε, μπροστά στις κάμερες.

