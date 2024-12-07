Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι βοηθά τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών στη συριακή πλευρά των Υψιπέδων του Γκολάν για να αποκρούσουν επίθεση ενόπλων σε θέση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τις IDF, μια ομάδα ενόπλων επιτέθηκε σε θέση του ΟΗΕ κοντά στη συριακή πόλη Hader, κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

«Ο Ισραηλινός Στρατός βοηθά τώρα τη δύναμη του ΟΗΕ να αποκρούσει την επίθεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Σαββατοκύριακο ο Ισραηλινός Στρατός ενίσχυσε τις δυνάμεις του στα σύνορα με τη Συρία, εν μέσω των εξελίξεων στον εμφύλιο πόλεμο. Ο στρατός λέει ότι «θα συνεχίσει να ενεργεί για την προστασία του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Οι ανταρτικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο της περιοχής Κουνέιτρα και Νταράα - στα σύνορα με το Ισραήλ - από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο.



Πηγή: skai.gr

