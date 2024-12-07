Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας από τους ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο διαρκεί περίπου 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Είναι άγνωστο πότε μαγνητοσκοπήθηκε.

Ο όμηρος, ένας νεαρός άνδρας, μιλάει εβραϊκά και ζητά να ασκηθεί πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να τον απελευθερώσουν.

🇮🇱🇵🇸🚨 "The government has neglected us and continues to neglect us day after day".

— Hostage Matan Zangauker in new Hamas video



Al-Qassam Brigades released the video of Matan, who pleads with Israel to get home fast... the video also ends with the caption "Time is Running… pic.twitter.com/e2Nxwxc0vf — TabZ (@TabZLIVE) December 7, 2024

Πηγή: skai.gr

