Η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο με όμηρο που ζητά να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τον απελευθερώσουν

Ο όμηρος, ένας νεαρός άνδρας, μιλάει εβραϊκά και ζητά να ασκηθεί πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να τον απελευθερώσουν

Όμηρος

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας από τους ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο διαρκεί περίπου 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Είναι άγνωστο πότε μαγνητοσκοπήθηκε.

Ο όμηρος, ένας νεαρός άνδρας, μιλάει εβραϊκά και ζητά να ασκηθεί πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να τον απελευθερώσουν.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χαμάς όμηρος Λωρίδα της Γάζας
