Ο Ερντογάν ελπίζει οι Σύροι να βρουν την ειρήνη που ονειρεύονται

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι «εύχεται» η Συρία, όπου οι αντάρτες προσπαθούν να ανατρέψουν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, «να βρει την ειρήνη που ονειρεύεται εδώ και 13 χρόνια», όταν η εξέγερση καταπνίγηκε στο αίμα.

«Η επιθυμία μας είναι ο γείτονάς μας, η Συρία, να βρει την ειρήνη και τη γαλήνη που ονειρεύεται εδώ και 13 χρόνια», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας ότι η Συρία «κουράστηκε από τον πόλεμο, το αίμα και τα δάκρυα».

«Οι Σύροι αδελφοί και οι αδελφές μας αξίζουν την ελευθερία, την ασφάλεια και την ειρήνη στην πατρίδα τους», τόνισε, δηλώνοντας ότι ελπίζει στο εγγύς μέλλον «να δει μια Συρία όπου οι διαφορετικές ταυτότητες θα συνυπάρχουν ειρηνικά».

Ο Ερντογάν έκανε αυτές τις δηλώσεις στο Γκαζίαντεπ, μια πόλη στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος το 2011.

«Υπάρχει πλέον μια νέα πολιτική και διπλωματική πραγματικότητα στη Συρία», πρόσθεσε, κατηγορώντας τη Δαμασκό επειδή δεν άδραξε «το χέρι που της έτεινε η Τουρκία», η οποία προσπάθησε το τελευταίο διάστημα να προσεγγίσει το συριακό καθεστώς με στόχο να επαναπατριστεί ένα μέρος των 3 εκατομμυρίων προσφύγων που ζουν στο τουρκικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

