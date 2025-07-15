Λογαριασμός
Τρεις πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στο ανατολικό Λονδίνο - Εκκενώθηκαν σπίτια (Βίντεο)

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι περίπου 20 στρέμματα χόρτου, θαμνώδους γης και δέντρων καταστράφηκαν από τις φλόγες

Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης 

Αντιμέτωπo με μια σειρά από πυρκαγιές βρέθηκε το ανατολικό Λονδίνο το απόγευμα και το βράδυ της Δευτέρας. Συγκεκριμένα, στις φλόγες τυλίχθηκε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Ντάγκενχαμ γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα) με τις αρχές να προχωρούν στην προληπτική εκκένωση αρκετών κατοικιών. Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες έσπευσαν για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. 

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι περίπου 20 στρέμματα χόρτου, θαμνώδους γης και δέντρων καταστράφηκαν ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν το σημείο προληπτικά. 

Βίντεο από drones, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτύπωσαν τις συνέπειες της πυρκαγιάς, με μεγάλο μέρος της έκτασης να έχει μετατραπεί σε στάχτη. Οι φλόγες έφτασαν σε κάποιους φράχτες κήπων, υπόστεγα ενώ κάηκαν και κάποια έπιπλα κήπου.

Αργότερα την ίδια ημέρα, δύο ακόμα πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Στις 8:10 μ.μ. (τοπική ώρα), οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 60 πυροσβέστες κλήθηκαν για πυρκαγιά στην περιοχή του Hornchurch, όπου καταστράφηκαν επίσης 20 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

Παράλληλα, στις 8:55 μ.μ., μια τρίτη πυρκαγιά στα Walthamstow Marshes στο βορειοανατολικό Λονδίνο κατέστρεψε 8 στρέμματα, με την πυροσβεστική υπηρεσία να στέλνει επίσης οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και 60 πυροσβέστες.
 

