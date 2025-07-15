Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αντιμέτωπo με μια σειρά από πυρκαγιές βρέθηκε το ανατολικό Λονδίνο το απόγευμα και το βράδυ της Δευτέρας. Συγκεκριμένα, στις φλόγες τυλίχθηκε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Ντάγκενχαμ γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα) με τις αρχές να προχωρούν στην προληπτική εκκένωση αρκετών κατοικιών. Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες έσπευσαν για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι περίπου 20 στρέμματα χόρτου, θαμνώδους γης και δέντρων καταστράφηκαν ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν το σημείο προληπτικά.

Βίντεο από drones, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτύπωσαν τις συνέπειες της πυρκαγιάς, με μεγάλο μέρος της έκτασης να έχει μετατραπεί σε στάχτη. Οι φλόγες έφτασαν σε κάποιους φράχτες κήπων, υπόστεγα ενώ κάηκαν και κάποια έπιπλα κήπου.

Twenty fire engines and around 125 firefighters are at the scene of a grass fire in #Dagenham residents were ordered to evacuate as a precaution #LFB #GrassFire #London #LAS #MetPolice #Fire pic.twitter.com/BAvncPF1cp — Elevate Drones (@ElevateDrones) July 14, 2025

Αργότερα την ίδια ημέρα, δύο ακόμα πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

The fire in #Dagenham is now under control. Firefighters worked extremely hard to prevent the fire from reaching the properties nearby. We thank @lbbdcouncil for putting fire breaks in place which helped stop the fire from spreading to the houses. https://t.co/OyodfnrOEg pic.twitter.com/avXd97hEI7 — London Fire Brigade (@LondonFire) July 14, 2025

Στις 8:10 μ.μ. (τοπική ώρα), οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 60 πυροσβέστες κλήθηκαν για πυρκαγιά στην περιοχή του Hornchurch, όπου καταστράφηκαν επίσης 20 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

Παράλληλα, στις 8:55 μ.μ., μια τρίτη πυρκαγιά στα Walthamstow Marshes στο βορειοανατολικό Λονδίνο κατέστρεψε 8 στρέμματα, με την πυροσβεστική υπηρεσία να στέλνει επίσης οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και 60 πυροσβέστες.



Πηγή: skai.gr

