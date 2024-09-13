Τρεις νεκροί, 9 τραυματίες στην επίθεση της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εννιά σε χωριό στην περιφέρεια Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας χθες Πέμπτη, ανακοίνωσαν εισαγγελείς.

Η περιφερειακή εισαγγελία εξήγησε πως ακόμη ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε μετά τα πλήγματα στο χωριό Μποροβά, σε νοτιοανατολικό τομέα της περιφέρειας. Η περιφέρεια, όπως και η ομώνυμη πρωτεύουσά της —η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας— βομβαρδίζονται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως εργαζόμενοι των πρώτων βοηθειών έσπευσαν σε τοποθεσία που βομβαρδίστηκε όταν οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρία μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Παράλληλα, εισαγγελείς ανέφεραν πως πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Κίγεφσκι της πόλης του Χαρκόβου.

Στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, αξιωματούχοι ανέφεραν πως έγιναν 57 ρωσικοί βομβαρδισμοί στην περιοχή των συνόρων χθες, με τη μια από τις βόμβες που ερρίφθησαν να σκοτώνει έναν άνθρωπο στην κοινότητα Γιάμπιλ.

Η ουκρανική περιφέρεια Σούμι βρίσκεται απέναντι στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου εισέβαλαν τον περασμένο μήνα ουκρανικά στρατεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

