Η Κούβα εκτιμά πως το εμπάργκο των ΗΠΑ της προκάλεσε ζημιά 5 δισεκ. δολαρίων μέσα σ’ έναν χρόνο

Η κυβέρνηση της Κούβας εκτίμησε χθες Πέμπτη ότι ο αντίκτυπος του αμερικανικού εμπάργκο στην οικονομία της ξεπέρασε τα πέντε δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σ’ έναν χρόνο, καλώντας να αμβλυνθούν οι κυρώσεις πριν από το τέλος της θητείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

«Το μόνο έντιμο, υπεύθυνο και σοβαρό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου θα ήταν να τροποποιήσει» τις «πολιτικές αποκλεισμού που κληρονόμησε, πάντως εφάρμοσε εντατικά» κατά τη διάρκεια της θητείας του, έκρινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών, ο Μπρούνο Ροδρίγκες.

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας αναφερόταν στην ενίσχυση των κυρώσεων, που αποφασίστηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021) και δεν αμβλύνθηκαν παρά ελάχιστα από τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν, έπειτα από την περίοδο αναθέρμανσης των σχέσεων στην τελευταία φάση της θητείας του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017).

Ο ΥΠΕΞ κατήγγειλε για ακόμη μια φορά την «αισχρή» επανεγγραφή της χώρας στον στον αμερικανικό κατάλογο των χωρών που φέρονται να υποστηρίζουν την «τρομοκρατία» τις τελευταίες ημέρες της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, απόφαση που συνεπάγεται τεράστια εμπόδια στις ροές χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων προς τη νήσο.

Σύμφωνα με τον κ. Ροδρίγκες, «από την 1η Μαρτίου 2023 ως την 29η Φεβρουαρίου αυτής της χρονιάς, ο αποκλεισμός προκάλεσε ζημίες και υλικές απώλειες της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κούβα» — επακριβώς 5,056 δισεκ., διευκρίνισε.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά σχεδόν 190 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, συνέχισε ο υπουργός. Λογάριασε ότι ο αθροιστικός αντίκτυπος των τελευταίων έξι δεκαετών αποκλεισμού έχει πλέον φθάσει τα 164 δισεκ. δολάρια στην τρέχουσα ισοτιμία, χωρίς καν να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός.

«Εκτιμάμε ότι αν δεν υπήρχε ο αποκλεισμός, το ΑΕΠ της Κούβας σε τρέχουσες τιμές θα μπορούσε να είχε αυξηθεί κατά περίπου 8% το 2023», όταν η κουβανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 2%, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, η νήσος με κομμουνιστική κυβέρνηση βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά τη διάλυση της σοβιετικής συμμαχίας, πριν από τριάντα χρόνια. Ο πληθυσμός υπομένει συχνές διακοπές της ηλεκτροδότησης και ελλείψεις διαφόρων ειδών. Η χώρα των σχεδόν δέκα εκατομμυρίων κατοίκων είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με κύμα μαζικής μετανάστευσης.

Από το 1992, η Κούβα καταθέτει κάθε χρόνο σχέδιο ψηφίσματος στον ΟΗΕ με το οποίο διατυπώνεται η αξίωση να τερματιστεί το εμπάργκο, που επιβλήθηκε το 1962, εν μέσω του ψυχρού πολέμου, από τον αμερικανό τότε πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι. Το 2023, υπέρ του κειμένου αυτού τάχθηκαν 187 χώρες. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ψήφισαν κατά. Η Ουκρανία προτίμησε την αποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.